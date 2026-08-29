Más de 10 veredas de Guayabetal en riesgo por las fuertes lluvias

El alcalde del municipio de Guayabetal en el departamento de Cundinamarca, Simón Mejía hizo un llamado urgente al Gobierno para que brinde atención y ayuda en las emergencias causadas por las fuertes lluvias de las últimas horas.

“Entiendo que están ahorita bastante preocupados por lo que está sucediendo en el resto del país con el sismo, pero, pues, acá también necesitamos, y bastante urgente, el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Geológico Colombiano, del Ministerio del Medio Ambiente. Es bastante la necesidad que tenemos, y ya digamos que nuestras capacidades como Alcaldía se quedaron demasiado cortas”, aseguró Mejía.

De acuerdo con el mandatario municipal, las aguas del río Blanco y Negro están sobrepasando la capacidad de infraestructura del municipio. Por eso, actualmente 11 veredas de Guayabetal y tres de Acacías están afectadas.

“Anoche cayó una cantidad de lluvia muy fuerte. Esto nos afecta a ese puente (…) Esta mañana tenemos máquinas trabajando, pero, la fuerza, la naturaleza es demasiada”, agregó.