Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 ago 2026 Actualizado 14:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Más de 10 veredas de Guayabetal en riesgo por las fuertes lluvias

La Alcaldía necesita con urgencia apoyo del Gobierno, ya que sus capacidades y recursos son insuficientes.

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

El alcalde del municipio de Guayabetal en el departamento de Cundinamarca, Simón Mejía hizo un llamado urgente al Gobierno para que brinde atención y ayuda en las emergencias causadas por las fuertes lluvias de las últimas horas.

“Entiendo que están ahorita bastante preocupados por lo que está sucediendo en el resto del país con el sismo, pero, pues, acá también necesitamos, y bastante urgente, el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Geológico Colombiano, del Ministerio del Medio Ambiente. Es bastante la necesidad que tenemos, y ya digamos que nuestras capacidades como Alcaldía se quedaron demasiado cortas”, aseguró Mejía.

De acuerdo con el mandatario municipal, las aguas del río Blanco y Negro están sobrepasando la capacidad de infraestructura del municipio. Por eso, actualmente 11 veredas de Guayabetal y tres de Acacías están afectadas.

“Anoche cayó una cantidad de lluvia muy fuerte. Esto nos afecta a ese puente (…) Esta mañana tenemos máquinas trabajando, pero, la fuerza, la naturaleza es demasiada”, agregó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir