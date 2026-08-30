Más de 20 animales silvestres han sido rescatados en Magdalena Centro

En lo corrido de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha logrado el rescate y recepción de 21 ejemplares de fauna silvestre que se encontraban en situación de vulnerabilidad o riesgo en los municipios de San Juan de Rioseco, Vianí, Chaguaní, Pulí, Guayabal de Síquima y la inspección de Cambao.

En el más reciente operativo, la comunidad reportó el hallazgo de una cría de zarigüeya en vía pública del casco urbano de San Juan de Rioseco.

De otra parte, en coordinación con la Policía Nacional, se hizo entrega a la CAR de un búho juvenil hallado en el casco urbano de Vianí.

Un tercer reporte reciente se registró en la vereda Pajonal del municipio de Guayabal de Síquima. Allí, un ciudadano realizó la entrega voluntaria de tres tortugas morrocoy infantiles, las cuales habían sido trasladadas previamente desde Facatativá.

Resultados de las liberaciones

En consecuencia, entre enero y julio de 2026 se han realizado liberaciones por parte de los profesionales de la regional Magdalena Centro de los siguientes ejemplares: cuatro zarigüeyas, cuatro tortugas morrocoy, dos perezosos, dos búhos, un venado, un armadillo, una lechuza, un pisingo, un coquito, una guacamaya, un loro, un puercoespín y un polluelo.

“Reiteramos el llamado a la comunidad para evitar la tenencia, el tráfico o la manipulación no autorizada de animales silvestres y recordar la importancia de reportar inmediatamente cualquier caso de hallazgo o emergencia de fauna a través de las líneas de atención institucional o ante la Policía Nacional”, dijo el director de Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar.

Tras recibir valoración veterinaria y atención biológica de primera mano, todos los especímenes fueron trasladados con sus respectivos salvoconductos al Centro de Atención y Valoración de la CAR en Tocaima.