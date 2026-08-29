Trámite para cambiar el color del vehículo en Bogotá: ¿Cómo hacerlo? Requisitos

La personalización de cualquier vehículo es de vital importancia para algunos conductores al darle identidad y estilo a la persona y su automotor.

Sin embargo, al momento de modificar el color, debe tener en cuenta que este es un procedimiento que no puede dejar de lado en materia de movilidad y tránsito.

¿Cuándo se debe notificar el cambio de color en el vehículo?

Según la resolución 20223040045295 del Ministerio de Transporte, el trámite de cambio de color establece que cualquier modificación que sobrepase el 50% del color original debe de ser reportado y estar actualizado en la licencia de transito.

¿Porqué es obligatorio actualizar la licencia de transito al cambiar de color el vehículo?

La Ventanilla Única de Servicios explica que la licencia de tránsito funciona como un documento de identificación del automotor, ya que ahí es donde se describen las características físicas que permiten la plena identificación entre otros vehículos.

Es por esto que es indispensable que, al momento del trámite de cambio del color, bien sea que haya sido realizado por diferentes técnicas y de como resultado una diferencia de más del 50% de la apariencia original de su automóvil, se actualice la información.

Debido a que los datos prescritos en la licencia de tránsito ya no corresponden con la nueva apariencia del vehículo y generarían problemas de corroboración.

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Evite multas por no notificar el respectivo cambio de color del vehículo. Foto Alcaldía Mayor de Bogotá Ampliar Evite multas por no notificar el respectivo cambio de color del vehículo. Foto Alcaldía Mayor de Bogotá Cerrar

¿Cómo puede solicitar el trámite de cambio de color del vehículo?

Para realizar este procedimiento, debe tener en cuenta estos aspectos que le solicita La Ventanilla Única de Servicios:

Para el año 2026, el costo del trámite es de $314.300.

Debe estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.

El vehículo debe estar matriculado en Bogotá.

El SOAT debe estar vigente.

Estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.

Pago del valor del trámite.

Si el trámite lo realiza un tercero, debe contar con contrato de mandato.

Si cuenta con esto, como dicta lo anterior, podrá agendar su cita por la página www.ventanillamovilidad.com.co y escoger entre las 19 sedes para continuar con el proceso.

El día de su cita debe contar con la siguiente documentación:

Cédula de ciudadanía

Formulario de solicitud debidamente diligenciado

Solicitud escrita de cambio de color en la que se especifique el nuevo color del vehículo y en donde deben adjuntarse las respectivas improntas o certificación expedida por el fabricante, ensamblador o importador del vehículo.

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Si usted no realiza el trámite, podrá incurrir en sanciones por parte de las autoridades de movilidad.

¿Qué multas se generan al no notificar el cambio de color del vehículo?

Si no avisa el cambio de apariencia en cuanto a color de su vehículo, podría acarrear una infracción que correspondería a la B7 (Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, art. 131).

Que se sanciona con la inmovilización del automotor, al no avisarle a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color del automotor.

Complementario a esto, se le sumará una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, que equivale a $337.627 en 2026, excluyendo los gastos de grúa y salida de patios.

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