UNGRD reporta 19 incendios forestales activos y dos bajo control en seis departamentos. imagen de referencia. Foto: EFE/ STR/ ARCHIVO / STR ( EFE )

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recientemente dio el reporte actual sobre los incendios forestales que se están presentando en el país.

Según la entidad, en Colombia se reportan 19 incendios forestales activos, de los cuales dos están bajo control en seis departamentos.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios?

Tolima concentra la mayor cantidad de emergencias, con 11 incendios activos, registrados en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Venadillo, Guamo, Coyaima, Lérida, Rovira, Cunday, Ambalema y Carmen de Apicalá.

Le sigue Nariño, con cuatro incendios activos, en La Florida, Linares, San Pablo y El Tambo. También se reporta una emergencia en El Cerrito, Valle del Cauca; La Vega, Cundinamarca; Salamina, Caldas; y el cerro Las Tres Cruces, en Medellín, Antioquia.

En cuanto a los incendios controlados, la UNGRD informó de dos casos: uno en Policarpa, Nariño, y otro en Coello, Tolima.

Para atender las emergencias, especialmente en Tolima, se encuentran desplegados bomberos, Defensa Civil, PONALSAR, Ejército Nacional y otros organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Además, las autoridades cuentan con apoyo aéreo. En el Tolima están disponibles cuatro aeronaves: una contratada por el Ejército, dos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y una de la UNGRD, todas bajo las órdenes del Puesto de Mando Unificado.

Como apoyo logístico, la UNGRD también dispuso cuatro carrotanques para fortalecer las labores de respuesta frente a los incendios forestales.