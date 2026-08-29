De La Espriella ha firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno: concretó la de oficial retirado

En tan solo 19 de Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella ha firmado la extradición de 41 criminales, entre ellos de algunos que se encuentran prófugos de la justicia.

Y es que el desmonte de la “Paz total” de Gustavo Petro es una realidad, pues el presidente De La Espriella inició con la firma para la extradición, por ejemplo, de Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Geovany Andrés Rojas, más conocido como alias ‘Araña’, así como de Fernando Vergara Palacios.

También fueron firmadas las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’ y de Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’, quienes ese encuentran prófugos de la justicia.

Pero, además, con la firma de la resolución Ejecutiva número 336 de 2026, el presidente confirmó la extradición del teniente (r) de la Armada Julián David Mosquera Dussán, solicitado por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Abelardo finiquitó decisión de extradición del gobierno Petro

El gobierno de Gustavo Petro firmó en mayo de 2026 la resolución para la extradicción de este hombre; sin embargo, su defensa había presentado un recurso, argumentando que la existencia de un proceso penal iniciado por las autoridades colombianas con anterioridad al pedido de extradición, el cual, según afirma, comprende hechos relacionados con aquellos que sustentan la solicitud formulada por el Estado requirente.

No obstante, el gobierno de Abelardo De La Espriella los rechazó y mantuvo la postura de extraditar al oficial, quien es solicitado en Estados Unidos por presuntamente vender información a grupos narcotraficantes para sacar droga del país con destino al país norteamericano.