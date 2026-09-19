Nueva regla de Trump dificulta obtener la ‘green card’: qué cambia desde hoy y a quiénes afecta

A partir de este 18 de septiembre de 2026, entran en vigor nuevos criterios para evaluar si algunos inmigrantes que buscan obtener su residencia permanente en Estados Unidos podrían convertirse en una “carga pública” para el gobierno estadounidense.

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Esta nueva regla corresponde a una norma final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementada a través del USCIS, que elimina la regulación de carga pública de 2022 en la administración de Joe Biden. Esta revocación devuelve a los funcionarios migratorios una mayor capacidad para analizar cada caso de forma individual. La norma fue publicada en julio de 2026.

“La regulación ahora rescindida, promulgada durante la era Biden, restringía qué beneficios públicos DHS podía considerar, lo que limitaba la capacidad de los oficiales para revisar todos los factores relevantes tal y como pretendía el Congreso”, agregó el DHS.

¿Qué cambia con la nueva regla?

De acuerdo con el DHS, la principal modificación está en la manera en que el USCIS evaluará la posibilidad de que una persona llegue a depender de determinados beneficios públicos.

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Desde este viernes, los funcionarios podrán analizar en conjunto las circunstancias de cada solicitante. Entre los elementos de evaluación están los factores establecidos por la ley migratoria y la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos.

El DHS señaló que los funcionarios deberán tener en cuenta factores legales relacionados con la “edad, salud, situación familiar, recursos y situación financiera, educación y habilidades del solicitante”.

“Bajo la presidencia de @POTUS Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional en X. “Reafirmamos la necesidad de la autosuficiencia, protegemos los recursos públicos y ponemos fin a las políticas que fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.

Además, podrán considerar otros datos relevantes y circunstancias particulares de cada caso para determinar si la persona se puede convertir en una “carga pública”.

¿A quiénes afectará la nueva regla de “caída pública”?

Principalmente a personas que solicitan la admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente y están sujetas al criterio de inadmisibilidad por “carga pública”.

Para quienes presentan una solicitud de ajuste de estatus mediante el Formulario I-485, USCIS comenzará a aplicar las nuevas disposiciones a solicitudes electrónicas o con matasellos postal a partir de la entrada en vigor.

Según cifras oficiales, un promedio de 588.000 solicitantes son sometidos anualmente a revisiones de carga pública. El DHS estima que cerca de 950.000 personas podrían optar por abandonar o no inscribirse en seis programas de beneficios públicos que examinó.

Conviene mencionar que no todos los inmigrantes en Estados Unidos están sujetos a la misma evaluación. La nueva evaluación será caso por caso y no significa que cualquier persona que haya recibido asistencia pública pierda automáticamente la posibilidad de obtener una ‘green card’.

Link Formulario I-485

El DHS recordó que la regla entrará en vigor este 18 de septiembre de 2026. USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.

“No se aceptarán versiones anteriores del Formulario I-485 mataselladas o presentadas electrónicamente en o después de la fecha de entrada en vigor de la regla”, precisó la entidad.

USCIS mantendrá además la exigencia de presentar, cuando corresponda, el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico.

Link oficial aquí: https://www.uscis.gov/es/i-485

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