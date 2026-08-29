Gustavo Petro criticó el nuevo presupuesto presentado por el Gobierno por 634,9 billones

Luego de que el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella presentará el nuevo presupuesto que será destinado para el funcionamiento e inversión del Estado para el próximo año por cerca de 635 billones de pesos, el exmandatario respondió al anuncio haciendo comparaciones con el presentado en su momento por su gobierno.

“Presenta el nuevo Gobierno un presupuesto de 635 Billones, con un incremento de 52.9 Billones respecto al presentado por el gobierno Petro y se derrumban todas las falacias que habían expresado”, dijo el expresidente.

Además, añadió: “Este presupuesto evidencia dos realidades: primero que la fuente de financiación está soportada en un endeudamiento inusitado del país y segundo que incorpora todo el gasto asociado al desastre por el terremoto del 10 de agosto, sin ninguna fuente de financiación distinta al endeudamiento”.

Según Petro, este presupuesto tiene el problema que gira alrededor de la deuda y que en el rubro de la reconstrucción después del terremoto del pasado 10 de agosto, no se tienen claro la financiación.

El problema fiscal y la reforma tributaria

De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) el déficit en Colombia ronda entre el 3,3% del PIB, es decir, alrededor de $66,1 billones de pesos. Debido a esto, el tema del recaudo y gasto se ha vuelto un eje principal dentro de la política económica del país.

Según el expresidente Petro, la propuesta de su gobierno reconocía este desequilibrio por lo que se proponía una reforma tributaria para financiar el presupuesto.

“Se reconocía la existencia del desequilibrio fiscal y para 2027 proponía una reforma tributaria que aportara recursos por 22 Billones llegando a 37 en el 2030, buscando un ajuste en el mediano plazo, a partir de nuevos ingresos tributarios que den sostenibilidad a las finanzas públicas”, expresó Petro.

Los sectores desfinanciados

Sobre los sectores que el nuevo Gobierno ha señalado como desfinanciados, Petro señaló, por ejemplo, en el caso del financiamiento de las pensiones “no informan que sucede con los traslados de los ahorros de pensionados que se han trasladado de los fondos privados a Colpensiones, que mantienen retenidos más de 8 Billones en las AFP y generan una asfixia de caja”.

Por el lado de la salud el expresidente señaló que no se reconoce el esfuerzo con el pago de la UPC a las EPS, y que en el caso de 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPEC) se cerrará con un incremento en el precio de la gasolina que está relacionado con el aumento de los precios internacionales.

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