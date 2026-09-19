Colombia celebra Amor y Amistad: estos son los eventos que habrá en el país / Tibor Bognar

Este fin de semana se celebra en Colombia Amor y Amistad, una fecha que, además de los tradicionales encuentros y regalos, también es una oportunidad para disfrutar de la cultura, la gastronomía y la música. El país contará con una amplia oferta cultural en diferentes ciudades del país, con festivales, conciertos, exposiciones y actividades para disfrutar en familia o con amigos.

En Bogotá

Este sábado y domingo se realiza “El mundo en el corazón de Bogotá”, en el Parque El Country. Un festival con gastronomía, música y expresiones culturales de Colombia y diferentes países, con entrada libre. El embajador de Guatemala, país que asistirá al festival, enfatizó que será “una oportunidad para viajar por el mundo sin salir de Bogotá.”

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Además, este sábado 19 de septiembre, la Orquesta Filarmónica de Mujeres se presenta en la Catedral Primada, como parte del Festival Internacional de Música Sacra, con entrada libre hasta completar aforo. A su vez, en la Galería Santa Fe la ciudadanía podrá visitar el XVI decimosexto Salón Nacional de Arte Joven, ‘De la casa al universo’, una exposición con las propuestas de cuatro artistas, que estará disponible hasta noviembre.

Por último, en Bogotá el Pacífico también tiene un espacio este fin de semana: en Corferias, el Petronio Álvarez lleva a la Feria del Hogar, música, gastronomía, artesanías y expresiones de las tradiciones del Pacífico colombiano.

En Medellín

Este sábado llega Theatron Love Medellín, una noche de música y fiesta con sonidos urbanos, pop latino y shows en vivo.

El domingo 20, el Claustro Comfama y Latina Stereo presentan ‘Ponte Salsa en Familia’, un encuentro gratuito de tres a cinco de la tarde, con la Orquesta Idiosincrasia, para todas las edades y con inscripción previa.

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Y para quienes buscan un espectáculo diferente, también este domingo llega ‘El Gran Circo de China’, de la China National Acrobatic Troupe, compañía con más de 70 años de trayectoria que combina acrobacia, precisión y tradición.

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Finalmente, en Manizales comienza este sábado el Festival Internacional de Cine de Manizales, FICMA, mientras que, en Cali, el domingo, el Parque del Amor será escenario del Festival de la Familia, con actividades de recreación y encuentro familiar.