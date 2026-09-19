Así será el Climate Week Biodiversity 2026 en Medellín: participantes y cómo inscribirse

Colombia

Medellín se alista para ser anfitrión de uno de los foros más relevantes en materia medioambiental, se trata del Climate Week Biodiversity 2026, un encuentro internacional en donde la agenda estará marcada por las conversaciones sobre la biodiversidad, la acción climática, la innovación y el desarrollo sostenible.

Este evento es organizado en conjunto por la Alcaldía de Medellín, Impact Hub Medellín, Fundación Socya, Climate Week Network y ACI Medellín.

Por esa línea, el mismo evento contará con un aspecto sostenible transversal a su desarrollo, pues la empresa Portafolio Verde, aliado de Climate Week Biodiversity 2026, estará a cargo de medir la huella de carbono del encuentro, con el propósito de identificar y cuantificar los impactos asociados a su realización y aportar información para fortalecer las acciones de sostenibilidad.

Eventos y temáticas del evento

En el Climate Week Biodiversity 2026 habrá más de 200 eventos paralelos en todo el país y una agenda central que reunirá a líderes globales, gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, contará con aliados desde siete categorías seleccionados estratégicamente de esta forma:

En gobierno local estarán la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la ACI Medellín; mientras que organismos internacionales como ONU, WWF, ICLEI, C40, GIZ, GGGI y CAF aportarán su experiencia y visión global.

En el sector empresarial se encontrará la presencia de compañías como SURA, EPM, KPMG y Grupo Aval.

En materia de instituciones académicas estarán universidades como Los Andes, CES y EAN.

Los actores del ecosistema de innovación estarán representados por la Ruta N, Parque Explora y el Planetario de Medellín. Adicionalmente, a estas categorías se suman la cooperación internacional y las embajadas, así como organizaciones del sector social, entre ellas Comfama, ISA y Proantioquia

¿Qué dice la Secretaría de Ambiente de Medellín al respecto?

Elizabeth Coral, secretaria (e) de Medio Ambiente de Medellín, subrayó que el evento “es una oportunidad para demostrar que la biodiversidad no es un tema exclusivo de un sector”.

Agregando que en Medellín se están articulando “gobiernos, organismos internacionales, empresas, academia, innovación, cooperación y organizaciones sociales para conversar, compartir experiencias y construir oportunidades alrededor de la protección de nuestro patrimonio natural. Esta diversidad de aliados refleja también la capacidad de la ciudad para conectarse con el mundo y generar acciones que puedan trascender el evento”.

¿Cuándo será y en qué parte de Medellín se realizará?

Pues bien, el evento tendrá cita del próximo lunes, 28 de septiembre, e irá hasta el jueves, 1 de octubre de este 2026.

Cabe resaltar que este evento no será en un solo escenario, pues tendrá presencia en diferentes lugares de la capital de Antioquia como el Jardín Botánico, Parque Explora, Ruta N, entre otros, en donde se desarrollará la agenda central.

¿Cómo se puede inscribir para asistir al Climate Week Biodiversity 2026?

Para inscribirse a este evento lo único que usted deberá hacer es entrar a esta página: https://www.climateweekmedellin.com/agenda

Una vez allí, haga clic en donde dice ‘Inscríbete aquí’, en la parte inferior al centro de la pantalla.

Siga el paso a paso que le arroja la ventana emergente que se le abrirá y listo.

Ahora, es importante aclarar que la entrada es libre con previa inscripción. Esta misma irá de acuerdo con el aforo disponible.