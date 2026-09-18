Guarda de TransMilenio murió tras recibir dos puñaladas en la estación Terreros de Soacha

Colombia

Un guarda de seguridad de TransMilenio murió este viernes 18 de septiembre tras ser atacado con arma blanca mientras realizaba labores de control a la evasión en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca.

La víctima fue identificada como Cristian Garzón, de 27 años, profesional de seguridad privada vinculado a la empresa TOP GUARD LTDA. De acuerdo con la compañía, el hecho ocurrió hacia las 9:50 de la mañana, mientras el trabajador cumplía sus funciones en el sistema.

Según la información preliminar conocida sobre el caso, varios guardias realizaban controles en la estación cuando un hombre habría ingresado sin pagar el pasaje. Durante el procedimiento, el sujeto habría atacado con un cuchillo a una de las guardias. Cristian Garzón intervino para proteger a su compañera y recibió dos heridas con arma blanca en el pecho.

El trabajador quedó gravemente herido y murió minutos después como consecuencia de las lesiones.

TOP GUARD LTDA confirmó el fallecimiento y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de Garzón. La empresa señaló que brindará acompañamiento integral a la familia y cumplirá con las responsabilidades correspondientes.

La compañía también informó que la Policía Nacional capturó a los presuntos responsables y pidió que el proceso judicial avance con celeridad. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad individual de los involucrados.

El caso vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores encargados de realizar controles dentro del sistema de transporte. La investigación de las autoridades será la encargada de esclarecer lo ocurrido en la estación Terreros.