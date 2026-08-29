Denuncian que hueco se está tragando los camiones de la obra del metro en el centro de Bogotá

Lo que comenzó como un hueco en la carrera 16 entrecalles 2 y 3 del barrio Eduardo Santos, localidad de Los Mártires, hoy amenaza con convertirse en un problema mayor, el terreno se está hundiendo y literalmente está atrapando los camiones que transitan por la zona para abastecer las obras del Metro de Bogotá.

La situación, según la denuncia del concejal Jesús David Araque, se viene advirtiendo desde hace siete meses. Se han enviado oficios a las entidades responsables solicitando una intervención urgente, pero hasta ahora no se ha obtenido una solución efectiva.

Y el problema está creciendo. Ya no es un solo hundimiento, sino que ahora se está abriendo un segundo hueco, lo que aumenta la preocupación de los habitantes del sector.

“Aquí no estamos hablando simplemente de un hueco. Los vecinos temen que debajo de la vía exista una afectación estructural mucho mayor. Cada día que pasa sin intervenir, el riesgo aumenta”, dijo el concejal Araque.

Por esta vía circulan constantemente camiones doble troque cargados con más de 10 toneladas, relacionados con las obras aledañas al Metro.

El tránsito pesado, sumado al deterioro de la vía, ha generado polvo, huecos, afectaciones a la movilidad y problemas de convivencia con los residentes.

Los líderes comunitarios ya advierten que, si no reciben una respuesta, podrían bloquear el ingreso de los camiones como medida de presión. Hace una semana se realizó una mesa de trabajo con la comunidad y las entidades involucradas, pero la reunión terminó sin una solución concreta.

Por eso, el concejal Araque reiteró su llamado a las autoridades para que intervengan de manera inmediata la carrera 16, realicen los estudios técnicos necesarios y determinen qué está provocando los hundimientos antes de que ocurra una emergencia mayor.