Recuperaron predio en Bogotá donde había 53 animales en mal estado: Secretaría de Gobierno respondió

La Alcaldía de Bogotá realizó este viernes 18 de septiembre un operativo en la localidad de Fontibón para recuperar un predio que estaba siendo ocupado por una persona que tenía bajo su cuidado a 53 animales en malas condiciones

De acuerdo con el distrito, el procedimiento se realizó en cumplimiento de una decisión emitida por un inspector, quien ordenó la recuperación del inmueble debido a que este pertenecía a un privado que venía reclamando su devolución.

Según explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el procedimiento no fue un dictamen tomado de un momento a otro, sino que hizo parte de un proceso que comenzó en 2023. Durante ese periodo se habrían planteado diferentes alternativas para el sujeto que ocupaba el lugar, pero estas no fueron aceptadas.

Una vez recuperado el inmueble, este fue entregado a la persona que acreditaron ser su propietario.

¿Qué pasó con los 53 animales?

Uno de los principales puntos señalados por el secretario es que los 53 animales que permanecían en el espacio fueron trasladados a refugios que, según las autoridades, cuentan con las condiciones adecuadas y fueron autorizados y certificados para recibirlos.

Además, aseguró que los animales están recibiendo atención y que se realizó seguimiento a los trámites correspondientes para garantizar su bienestar.

También indicó que había oportunidades de mejora en las condiciones en las que se encontraban los animales y detalló que ahora permanecerán en lugares que cuentan con mejores condiciones para su cuidado.

Por su parte, las autoridades informaron que dos personas fueron detenidas debido a que habrían atacado a integrantes de la Policía que participaron en la recuperación.

Distrito continuará diálogo con las personas de la fundación

Frente a lo que ocurrirá con las personas que hacían parte de la fundación que habitaban en el lugar, Gustavo Quintero afirmó que continuará trabajando y dialogando con ellas.

Del mismo modo, destacó que reconoce el trabajo que venían realizando en favor de los animales y su bienestar, aunque reiteró que debía cumplirse la decisión del inspector.