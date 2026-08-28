Capturan en Bogotá a presunto cabecilla del Tren de Aragua requerido por Estados Unidos

Colombia

La Policía Nacional informó este jueves 27 de agosto sobre la captura en Bogotá de Luis Saúl Páez Nieto, alias “Luis Páez” o “Nairobi”, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla transnacional del “Tren de Aragua”.

El procedimiento fue realizado por el GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el equipo especial contra el crimen organizado de Perú y la DEA.

Según la información oficial, la captura se produjo en un conjunto residencial del sector de Fontibón, después de siete meses de investigación y labores de inteligencia que permitieron establecer su ubicación.

Contra Páez Nieto existía una orden de captura emitida por autoridades de Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas.

¿De qué lo señalan las autoridades?

De acuerdo con la investigación, alias “Luis Páez” habría llegado a Colombia aproximadamente un año atrás para coordinar actividades criminales y mantener el control de operaciones en otros países de Suramérica.

Las autoridades lo señalan de coordinar el tráfico de armas, ketamina, cocaína y otros estupefacientes con destino a Norteamérica, además de establecer conexiones, rutas y redes logísticas en distintos países del continente.

La investigación también relaciona al capturado con actividades que se habrían desarrollado en Venezuela durante 2023, entre ellas:

Tráfico de estupefacientes y armas.

Homicidios.

Extorsiones.

Secuestros.

Trata de personas.

Asimismo, la Policía indicó que desde 2025 y durante lo transcurrido de 2026, presuntamente habría continuado coordinando actividades relacionadas con el tráfico de armas de fuego con alcance en Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos.

Antecedentes en Venezuela

Otro de los hechos mencionados por las autoridades corresponde a una fuga de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, ocurrida en 2023.

Según la Policía, alias “Luis Páez” habría escapado del centro penitenciario junto a alias “Niño Guerrero”, mediante una serie de túneles subterráneos.

La captura hace parte de las acciones de las autoridades colombianas y de organismos internacionales contra estructuras criminales con operaciones en diferentes países de la región.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.