Capturan a 17 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 17 personas y la aprehensión de un adolescente, señalados de pertenecer presuntamente a la organización criminal ‘Tren de Aragua’.

Los operativos se realizaron en las localidades de Kennedy, Santa Fe y Los Mártires, además de las ciudades de Barranquilla y Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, dos de los capturados y el adolescente estarían relacionados con el lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de Policía y la estación de Bomberos de Kennedy, ocurridos la semana pasada. Para establecer su posible participación, los investigadores analizaron cerca de 40 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

Estas tres personas fueron presentadas ante la autoridad competente y se les imputaron los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privado de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el reporte oficial.

En los demás allanamientos fueron capturadas otras 15 personas, quienes serían investigadas por concierto para delinquir, extorsión agravada, porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

La Policía señaló que esta estructura habría extorsionado a comerciantes y conductores de transporte informal. Hasta el momento, las autoridades identifican al menos 60 posibles víctimas, a quienes se les habrían exigido pagos superiores a un millón de pesos.

Durante los procedimientos fueron incautados 18 celulares, más de 20 kilos de estupefacientes, 50 ampolletas de fentanilo, 360 tabletas de insumos y precursores para drogas sintéticas, dos armas de fuego, munición y dinero en efectivo.

Según la Policía, las actividades atribuidas a la estructura representaban rentas criminales superiores a 180 millones de pesos mensuales. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.