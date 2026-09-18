Ingreso Mínimo Garantizado: más de 198.000 hogares recibirán pagos de septiembre en Bogotá

El distrito, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició los pagos correspondientes a septiembre de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá.

Durante este ciclo, más de 198.000 hogares de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación recibirán transferencias monetarias. A estos se suman más de 113.000 personas de los componentes de Jóvenes, personas Mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que han retornado a sus territorios.

También se encuentran personas que viven en pagadiarios y que fueron focalizadas para recibir estos apoyos económicos.

Para este ciclo de pagos, la jurisdicción destinará más de $45.000 millones en giros. Con estos recursos, la inversión acumulada del Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026 supera los $390.000 millones.

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¿Cómo se realizarán los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado?

Los recursos serán entregados de manera escalonada a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social, o mediante giros en los puntos Efecty.

Posteriormente, las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto cuando los recursos estén disponibles para su retiro o utilización.

Cabe mencionar que la Secretaría Distrital de Integración Social recordó que el programa Ingreso Mínimo Garantizado no solicita claves ni códigos de seguridad, tampoco pide confirmar datos personales o financieros a través de enlaces, ni consultar supuestos pagos acumulados mediante mensajes de texto o correos electrónicos.

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“Todas son gratuitas. En ninguna estamos pidiendo ni pagar ni entregar información personal”, señaló Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

La entidad reiteró la importancia de estar atentos a posibles intentos de fraude y de utilizar únicamente los canales oficiales para consultar información relacionada con los pagos.