Finalizan pruebas de TransMicable en San Cristóbal: conozca cuando entraría en funcionamiento

El TransMiCable de San Cristóbal ya cuenta con la infraestructura necesaria para avanzar hacia el comienzo de su operación. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que las estaciones y los componentes técnicos del proyecto están listos para que TransMilenio inicie el proceso de empalme y revisión de la implementación del sistema.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra fue recibida por la actual Administración con un 5,52 % de avance contractual y actualmente registra un 94 % de ejecución.

“Hoy ya alcanzamos un 94 % de avance. El tiempo de viaje para más de 400 mil personas pasará de 40 minutos a solo 10”, aseguró Carlos Fernando Galán.

Cabe destacar que las pruebas requeridas para el sistema finalizaron con éxito y permitieron verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Lo anterior indica que se habilitan los recorridos de las cabinas a lo largo de los 2,87 kilómetros de la línea, los cuales conectará las estaciones Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio.

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¿Cuántas personas podrá transportar el TransMiCable de San Cristóbal?

El servicio tendrá una capacidad para 4.000 pasajeros por hora y una demanda estimada de 34.000 pasajeros diarios.

Teniendo en cuanta las proyecciones entregadas por el distrito, el TransMiCable permitirá reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento.

Los trayectos que actualmente pueden tardar cerca de 40 minutos pasarían a tomar alrededor de 10 minutos, lo cual representa un ahorro de tiempo de hasta el 72 %.

Además, contará con 148 cabinas: 144 destinadas a la operación y cuatro de reserva. Cada una tendrá capacidad para movilizar hasta 10 personas sentadas y está diseñada para facilitar el acceso de personas con discapacidad y usuarios que transporten bicicletas plegables.

Así son las estaciones del TransMiCable

La línea contará con tres estaciones, cuyos nombres fueron definidos a partir de un proceso de participación con habitantes de la localidad de San Cristóbal.

Estación 20 de Julio: cuenta con 2.660 metros cuadrados estructurados en tres niveles, 270 paneles solares y un puente peatonal de 61 metros de longitud. También tendrá un edificio de conexión entre la plataforma de alimentadores y el TransMiCable.

Estación La Victoria: tiene 5.880 metros cuadrados construidos, tres niveles y mezzanine, además de 395 paneles solares. Allí también funcionará un gimnasio de calistenia y estará ubicada la estación motriz del sistema.

Estación Senderos de Altamira: cuenta con 8.195 metros cuadrados edificados en tres niveles y 373 paneles solares. En este punto estará ubicada el área de parqueo de las cabinas.

La infraestructura también está compuesta por 21 torres de acero, con alturas que van desde los 11 hasta los 45 metros. Estas estructuras, que fueron fabricadas en Austria, tienen una altura promedio de 25 metros, equivalente a un edificio de seis pisos.

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¿Qué falta para terminar el TransMiCable?

Aunque ya puede avanzar hacia la fase de empalme y preparación para la operación, todavía quedan algunas actividades de construcción relacionadas con el espacio público y el gimnasio de calistenia.

Los detalles pendientes se concentran principalmente en el espacio público alrededor de las torres 3, 4, 5 y 6, así como en los alrededores de las estaciones La Victoria y Altamira.

También se desarrollarán actividades ambientales que contemplan la intervención de 115 árboles: 14 serán conservados, 24 trasladados y 77 nuevos serán plantados.

La obra contempla además 1.652,47 metros cuadrados de nuevas zonas de jardinería y cuatro Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), que ayudarán a reducir los caudales durante los picos de lluvia.

¿Quién operará el TransMiCable de San Cristóbal?

Recordemos que TransMilenio informó el pasado 4 de septiembre que adjudicó el contrato de operación del sistema a Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal.

El contrato tendrá una duración de 10 años y cuatro meses, por un valor de $390.000 millones. El operador cuenta con experiencia nacional e internacional, incluida la operación del sistema de cable aéreo de La Paz, Bolivia.