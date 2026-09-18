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Se desvaneció en mis brazos: relato de testigo de asesinato de vigilante en estación de TransMilenio

Colombia

El asesinato de Cristian Garzón, un guarda de seguridad de 27 años, en inmediaciones de la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, tiene ahora el testimonio de una de las personas que estuvo en el centro de la escena.

Se trata de Nathaly Ariza Castillo, compañera de trabajo de Garzón y la mujer a quien, según su relato, el joven intentó proteger cuando se produjo la agresión.

La trabajadora contó que el hecho ocurrió cuando ella y sus compañeros regresaban de desayunar. En ese momento, un hombre y una mujer se encontraban en el costado sur de la estación. Según Ariza, el hombre sujetó de la bota a otro guarda e intentó acercarlo hacia el exterior.

Ella se puso el casco y corrió para intervenir. De acuerdo con su relato, el hombre presentaba un comportamiento que le hizo presumir que estaría bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva.

Mientras los guardas intentaban controlar la situación, Ariza aseguró que el hombre se llevó una mano al pecho. Fue entonces cuando ella intentó retirar a Cristian del lugar. Pero, según su testimonio, el joven se interpuso entre ella y el agresor.

El hombre habría sacado un arma blanca y Garzón recibió dos heridas en el pecho.

“Todo bien, yo estoy bien”

Ariza relató que, después de la agresión, Garzón intentó tranquilizarla. Según su testimonio, le dijo: “Todo bien, yo estoy bien”.

Sin embargo, cuando ella observó un agujero en el chaleco de protección que llevaba Cristian, comenzó a retirarle las protecciones y parte del uniforme para intentar auxiliarlo.

Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, el joven comenzó a perder el conocimiento. “Cristian solo se queda mirando fijo, con cara asustada y se me desvanece en los brazos”, contó Nathaly.

El trabajador murió minutos después como consecuencia de las heridas.

La frase que le recordó a su hija

En medio de su relato, Ariza también recordó que minutos antes del ataque había ocurrido otro incidente con el mismo hombre.

Según contó, el sujeto habría tenido previamente un altercado con integrantes del equipo de seguridad y ella también intervino. En ese momento, una compañera la tomó por la parte posterior de la pechera y le dijo: “Cálmese, cálmese, que recuerde que su hija la está esperando”.

La frase tomó otro significado para Ariza después de la tragedia. La trabajadora aseguró que, durante el ataque, Cristian actuó sin pensarlo y que ella tampoco alcanzó a pensar en su propia hija, quien la esperaba en casa.

Dos personas fueron capturadas

La Policía capturó a dos personas que serían los presuntos responsables de la agresión. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó las capturas y expresó su solidaridad con la familia de Cristian.

TOP GUARD LTDA, empresa para la que trabajaba el joven, confirmó su fallecimiento y señaló que brindará acompañamiento integral a sus familiares.