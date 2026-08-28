Guardas de seguridad de Transmilenio que frenan colados terminan detenidos: Policía explica proceso

Bogotá D.C

En los últimos días ha circulado por redes sociales las imágenes de guardas de seguridad del sistema de transporte Transmilenio esposados por parte de la Policía Metropolitana por enfrentar a personas que intentaron colarse.

Las imágenes fueron publicadas por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien pidió aclarar por qué vigilantes de TransMilenio que aseguran haber sido atacados terminan esposados, retenidos o conducidos bajo custodia.

“Un guarda intenta impedir que una persona ingrese sin pagar. Es agredido, llega la Policía y, en varios casos, el trabajador termina esposado o trasladado a una URI junto con el presunto colado y, a veces, sin él”, aseguró.

El concejal argumentó que cuenta con reportes de procedimientos ocurridos en Toberín, Portal Suba, Banderas y Portal 20 de Julio.

Quintero explicó que uno de los casos más graves ocurrió el 16 de julio. Según el informe, un vigilante intervino a dos personas que presuntamente intentaban ingresar irregularmente al sistema. Tras una confrontación, un patrullero retuvo y esposó al trabajador para adelantar el procedimiento junto con uno de los ciudadanos involucrados.

En Banderas, una trabajadora que habría recibido un golpe en el rostro fue conducida en calidad de denunciante junto con la presunta agresora.

El concejal pidió al alcalde Carlos Fernando Galán reunir urgentemente a la Policía, TransMilenio, la Secretaría de Seguridad y las empresas de vigilancia para establecer un protocolo especial, entre ellos, crear el Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC).

Policía de Bogotá explica procedimiento

Desde la Policía Metropolitana explicaron que le ponen las esposas al personal de vigilancia para trasladarlos a un CAI, identificarlos, conocer la situación, la riña o el altercado, pero no se judicializa, a menos de que la persona que intentó colarse pida que sea indagado por lesiones personales.

Según nos indicaron, esa esa una de sus labores y en caso de no hacerlo podrían caer en un caso de omisión.