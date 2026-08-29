Estados Unidos anuncia 48.000 dólares en asistencia para atender incendios en Colombia

Estados Unidos anuncia asistencia para atender incendios en Colombia (Foto: Caracol Radio / Getty)

Distintos focos de incendios en Colombia han destruído unas 20.000 hectáreas de bosques y cultivos en la región occidental del país, algunos de ellos provocados en medio de una temporada de sequía y del fenómeno de El Niño.

La región más afectada es el departamento del Tolima. La situación ha sido descrita como una emergencia ambiental, económica y social por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

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Los recursos de atención

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el Departamento de Estado aportará ayudas por 48.000 dólares para respaldar los trabajos de la gobernación del Tolima, de Nariño y en Valle del Cauca se concentrarán en Yumbo y Vijes.

Entre los elementos de apoyo se incluyen:

Sopladoras.

Mochilas de extinción de incendios.

Motosierras.

Batefuegos.

Guadañadoras.

Machetes.

Rastrillos.

Palas.

Lucha contra los incendios

Por tierra y aire, equipos de bomberos intentan controlar las llamas que se intensifican por la temporada en la que hay pocas lluvias y se presentan condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso documentado hasta ahora.

El fenómeno aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

En Colombia disminuye las lluvias y aumenta las temperaturas.

“Quemas controladas”

La gobernadora denunció que muchos de los incendios comenzaron como una “quema controlada”, una práctica frecuente en zonas ganaderas para limpiar el pasto.

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“El fuego no entiende en este caso de quemas controladas. En las condiciones actuales cualquier chispa puede convertirse en una tragedia”, aseguró la gobernadora y pidió sanciones para los responsables.

Las llamas destruyeron cultivos enteros de limón, mango, café y dejaron sin alimento a miles de vacas.

Un incendio de esta magnitud “jamás lo habíamos tenido aquí y por eso estamos tan preocupados”, añadió.