Buga busca apoyo aéreo para medir la magnitud de los incendios forestales

Buga, Valle del Cauca

La alcaldesa Karol Martínez explicó que el municipio solicitó apoyo a la Gobernación del Valle y a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, ante la insuficiencia de personal para atender la emergencia. Como respuesta, cerca de 50 voluntarios de diferentes municipios del departamento se sumaron a las labores de control.

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La mandataria señaló que el uso del Bambi Bucket no fue posible debido a las condiciones técnicas y la altura del terreno. Los organismos de socorro concentran actualmente sus esfuerzos en sectores rurales de alta montaña, donde las condiciones de comunicación dificultan la actualización permanente del estado de la emergencia.

Por esta razón, el municipio formalizó la solicitud de un sobrevuelo de reconocimiento ante el Comando Aéreo de Combate No. 7 y la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental.

“Lo que buscamos es poder identificar las zonas afectadas, el avance y el comportamiento de los incendios, las áreas que actualmente están en mayor riesgo y las posibles áreas que podrían verse afectadas”, indicó la alcaldesa.

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La Alcaldía también dispuso una ambulancia con personal médico para acompañar las labores en la zona y realizó un nuevo envío de alimentos no perecederos para los equipos que permanecen en terreno.

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Martínez indicó que, hasta el momento, no se reportan viviendas, caseríos o cultivos afectados. Tampoco se tiene una cifra consolidada sobre las hectáreas comprometidas, debido a que los incendios han presentado un comportamiento intermitente y se han extendido en los últimos días.

Sobre las causas, la alcaldesa afirmó que los organismos de socorro han señalado que los incendios aparentemente serían provocados por acción humana, aunque aclaró que hasta ahora no existe evidencia que permita confirmarlo. A esto se suman las fuertes condiciones de viento, que han favorecido la propagación de las llamas.

Los organismos de emergencia del Valle indicaron que en los últimos 10 días se han reportado incendios forestales en varios municipios del departamento, como Restrepo, Andalucía, Ginebra, Palmira, Vijes, Florida y Yumbo, dejando graves afectaciones en decenas de hectáreas de vegetación.

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