Cuba sufre su séptimo apagón masivo del año

Una persona camina durante un apagón este viernes, en La Habana, (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa ( EFE )

Cuba sufrió un nuevo apagón generalizado, el séptimo en lo que va de año, en medio de una profunda crisis energética que golpea a la isla bajo fuerte presión de Washington.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico”, informó el Ministerio de Energía y Minas en X.

Más tarde, la estatal Unión Eléctrica precisó que el colapso ocurrió tras una falla “en las líneas de transmisión” que dejó sin servicio el occidente del país, unido a “condiciones meteorológicas inestables en la zona”.

Este es el séptimo apagón nacional en lo que va de año y el duodécimo desde finales de 2024.

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Fotografía del Capitolio a oscuras durante un apagón en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ampliar Fotografía del Capitolio a oscuras durante un apagón en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Cerrar

“Es una cosa tras otra: sin agua, sin gas para cocinar, sin electricidad. La verdad no sé cómo no nos hemos vuelto locos”, dijo a la AFP, visiblemente irritada, Lidia Fernández, una maestra de 36 años que terminaba su jornada en una escuela primaria.

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de combustible por parte de Estados Unidos.

El bloqueo petrolero impuesto por Washington dificulta el suministro de combustible a estas plantas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

El ministerio de Energía y Minas cubano aseguró haber solucionado la crisis energética luego de un día de apagón en toda la isla aunque reconoció que la vida de todos los ciudadanos resultó afectada. (Foto: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) / YAMIL LAGE Ampliar El ministerio de Energía y Minas cubano aseguró haber solucionado la crisis energética luego de un día de apagón en toda la isla aunque reconoció que la vida de todos los ciudadanos resultó afectada. (Foto: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) / YAMIL LAGE Cerrar

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En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

“En mi casa llevamos 28 horas de apagón, pensé que quizás pronto pondrían la electricidad aunque sea unas horas, pero ahora con esta desconexión creo que no tendremos luz en varios días”, lamentó Francisco Rodríguez, un jubilado de 78 años.

Como consecuencia de los cortes eléctricos se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

La Habana culpa a las medidas punitivas de Washington del grave estado de su red eléctrica, mientras que Estados Unidos sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno cubano y la mala gestión de la economía.