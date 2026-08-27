Dos incendios forestales se reportaron en Muzo y ya son nueve las hectáreas afectadas este año

Gestión del Riesgo pidió evitar quemas y advirtió sobre la falta de equipos para responder a estas emergencias.

Muzo

Dos nuevos incendios forestales fueron reportados en las últimas horas en las veredas La Cañada y La Paita, en el municipio de Muzo, occidente de Boyacá. Las emergencias fueron atendidas por los organismos de socorro, con el apoyo de habitantes de las zonas afectadas.

Óscar López Gutiérrez González, coordinador para la Gestión del Riesgo de Muzo, explicó que este tipo de emergencias han requerido la articulación entre bomberos voluntarios, la Defensa Civil y la comunidad.

“Casi siempre llegamos a contrarrestar esas conflagraciones que, de alguna u otra forma, han comprometido entre dos y tres hectáreas. En estas labores participan los bomberos voluntarios, la Defensa Civil Colombiana y la misma comunidad de los sectores”, señaló.

El coordinador también advirtió sobre las dificultades que enfrentan las unidades de respuesta debido a la falta de algunos equipos y elementos necesarios para atender oportunamente los incendios forestales.

“Desafortunadamente nuestras unidades de respuesta no cuentan, en algunas ocasiones, con los elementos técnicos o necesarios para atender este tipo de eventualidades”, afirmó.

El funcionario hizo además un llamado a la comunidad para evitar las quemas que puedan salirse de control, especialmente en zonas rurales y recreativas, y pidió tomar conciencia sobre las consecuencias que estas prácticas pueden generar sobre el medio ambiente.

De acuerdo con el balance de la coordinación municipal de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 los incendios forestales han dejado aproximadamente nueve hectáreas afectadas en Muzo. A esto se suman entre seis y ocho hectáreas comprometidas por movimientos en masa registrados durante el año.