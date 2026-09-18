Trump prohíbe acceso a la Casa Blanca de los medios CNN, Politico y MSNOW

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de octubre de 2025 en Washington, D. C. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la prohibición del acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Politico, a los que acusó de difundir “noticias falsas”.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (...) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS” explicó Trump en su red Truth Social.

“¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!”, acusó el mandatario.

“Otros Medios de Noticias Falsas se sumarán” a esta prohibición, advirtió.

Le interesa: Trump dice que la IA no necesita más control que tenerlo a él como presidente de EE.UU.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política.

Las amenazas y los insultos a periodistas han sido constantes a lo largo de sus dos mandatos.

De 80 años, el presidente entrará en enero en la segunda mitad de su mandato de cuatro años inmerso en una guerra con Irán que le ha llevado a niveles de impopularidad muy altos.

Su base política, sin embargo, se muestra fiel a su estilo revanchista.

Trump achaca a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

También le irritó particularmente la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.

Lea también: ¿Centro Kennedy en EE.UU. cerró porque la justicia impidió a Trump ponerle su nombre?

El presidente critica a menudo a los corresponsales de los medios que considera “fake news” (falsas noticias) cuando entran en el Despacho Oval y formulan preguntas.

El año pasado, vetó a The Associated Press en algunos eventos debido a la decisión de la agencia de noticias estadounidense de seguir refiriéndose al “Golfo de México” y no al “Golfo de América”, como había decretado Trump.