En Bucaramanga se han registrado 81 incendios: 53 fueron forestales

En Bucaramanga se han registrado 81 incendios. Foto: suministrada por la Alcaldía de Bucaramanga.

Hasta hoy, miércoles 26 de agosto, Bomberos de Bucaramanga ha atendido 81 incendios en diferentes sectores de la ciudad.

De estos, 53 fueron forestales, lo que equivale al 65 % del total. Es decir, casi dos de cada tres incendios.

¿Qué tipo de incendios se han registrado?

Los otros 28 incendios ocurrieron en basureros, viviendas, estructuras, establecimientos comerciales y vehículos.

La distribución de las emergencias es la siguiente:

53 incendios forestales.

13 incendios en basureros.

5 incendios residenciales.

5 incendios estructurales.

3 incendios comerciales.

2 incendios de vehículos.

Ante el número de casos forestales, la recomendación es evitar quemas en lotes, zonas rurales y áreas cercanas a viviendas. También se pide no arrojar colillas, fósforos o residuos inflamables sobre vegetación seca.

“Le hemos demostrado a la ciudad que tenemos a nuestros equipos listos para responder ante cualquier situación de emergencia. Sin embargo, la prevención es una responsabilidad de todos”, manifestó Mónica Avellaneda, directora de Bomberos de Bucaramanga.

Recuerde que si una usted observa una columna de humo o el inicio de un incendio, puede comunicarse de inmediato con Bomberos para evitar que el fuego se propague.

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