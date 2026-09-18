Shakira estrenó su residencia en España: este fue el setlist de su primer concierto en Madrid
La artista colombiana actuará durante doce noches en Madrid. Estas fueron las canciones elegidas para inaugurar esta residencia.
Shakira comenzó este viernes 18 de septiembre de 2026 su tan esperada residencia en Madrid para poner fin a su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Así, la ‘ciudad Shakira’ se ha teñido de los colores de Colombia y ha dejado desplegar sus faldas con monedas para darle la bienvenida.
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Madrid será la única parada europea de la gira, instalada en el Estadio Shakira, una sede temporal construida en un recinto privado de 185.000 metros cuadrados que se ubica en las afueras de la ciudad y que suele albergar eventos musicales como el festival Mad Cool.
La artista colombiana actuará durante doce noches en Madrid: además de la de este viernes, las del 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Se espera recibir alrededor de 50.000 personas por noche.
Al ser cuatro fines de semana, el impacto en la vida nocturna de la ciudad podría superar al registrado durante los conciertos de Bad Bunny y posicionarse entre los 30 y 40 millones de euros.
En su primera noche, Shakira reinterpretó varios de los grandes éxitos de su trayectoria. El concierto marcó una nueva etapa de su gira, con un repertorio que recorre diferentes momentos de su carrera y combina canciones clásicas con sus producciones más recientes.
La artista colombiana interpretó temas que se han convertido en referentes de su discografía, como La tortura, Pies descalzos y Antología.
Setlist de su primer concierto en Madrid
La selección del repertorio permitió a sus seguidores disfrutar de un recorrido musical por sus distintas épocas y conocer cuáles fueron las canciones elegidas para inaugurar esta residencia.
- La fuerte
- “GIRL LIKE ME”
- Las de la intuición
- Estoy aquí
- Wilde
- Inevitable
- Te felicito
- Don’t Bother
- Can’t Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa Vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Ojos así
- Pies descalzos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte
- Dai dai
- Waka Waka
- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66
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