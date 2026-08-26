10 municipios de Santander están en alerta por incendios forestales

La falta de lluvias ya está teniendo dos consecuencias en Santander. Pues, mientras 10 municipios permanecen en alerta por incendios forestales, otros 11 han tenido que aplicar racionamientos de agua potable.

En lo corrido de la temporada seca se han registrado 15 incendios forestales que han afectado 210 hectáreas en zonas rurales del departamento. Uno de ellos ocurrió en la vereda San Pedro, en el Cañón del Chicamocha.

Entre los municipios más expuestos a los incendios forestales están:

Provincia de Guanentá: Mogotes, Villanueva y Aratoca.

Mogotes, Villanueva y Aratoca. Provincia de Soto Norte: Charta, Matanza y El Playón.

Estos son los 11 municipios de Santander con racionamiento de agua

La temporada seca también ha reducido el agua disponible para consumo. En algunos ríos de Santander, el caudal ha disminuido hasta un 50 %, situación que llevó a once municipios a establecer medidas de racionamiento.

Los municipios afectados son:

Málaga.

Socorro.

Vélez.

Aratoca.

Barichara.

Villanueva.

Capitanejo.

Cabrera.

Guadalupe.

Barbosa.

Zapatoca.

La mayoría está ubicada en las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez. Aratoca y Villanueva aparecen tanto entre los municipios con racionamiento como entre los más expuestos a incendios forestales.

El agua disponible será priorizada para el consumo humano

Si los caudales siguen disminuyendo, los municipios podrían necesitar fuentes alternativas para abastecer a las comunidades, como jagüeyes y tanques de almacenamiento.

La recomendación es reservar el agua principalmente para el consumo humano y las actividades esenciales del campo. Las autoridads también piden evitar gastos innecesarios, como lavar fachadas, calles o vehículos, y no realizar quemas que puedan provocar incendios forestales.