Trump anunció acuerdo con Dinamarca: EEUU quedó con “control permanente de seguridad de Groenlandia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos y agregó que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

No es inmediato

Sin embargo, un comunicado conjunto por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

“Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar un acuerdo la próxima semana que fortalece la seguridad en el Ártico y en la región norte del Atlántico”, informa un comunicado difundido en la cuenta de X de la Oficina de la primera ministra danesa.

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La primera ministra, Mette Frederiksen, celebró la “buena perspectiva” de un acuerdo que “fortalezca la seguridad en común” y que a la vez “reconozca la soberanía y la integridad territorial” de Dinamarca y el “derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”, según recoge el comunicado.

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo “reconoce los intereses” de la isla así como su “lugar en la cooperación internacional”.

¿El estado 51?

El acuerdo de seguridad sobre Groenlandia alcanzado por Estados Unidos y Dinamarca no resulta en que se convierte en parte territorial estadounidense, sin embargo, traza márgenes que el presidente Trump había indicado previamente como garantizar que China y Rusia no pueden establecer bases allí.

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“El acuerdo garantiza explícitamente a Estados Unidos la completa capacidad de hacer lo que considere necesario en Groenlandia para asegurar y defender el continente americano, incluida la posibilidad de acceso permanente, establecimiento de bases y derechos de sobrevuelo”, declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

“Este acuerdo garantiza que China y Rusia no pueden tener una base en Groenlandia, no pueden enviar tropas a Groenlandia y se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles”, añadió.