Antioquia envió equipos especializados para apoyar emergencias por incendios en Tolima

Antioquia

Ante las emergencias provocadas por los incendios forestales en el Tolima, la Gobernación de Antioquia activó su Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para contribuir en el apoyo de las labores de control y extinción.

Las operaciones comenzaron el sábado 22 de agosto se extenderán hasta el próximo 30 de agosto, periodo durante el cual permanecerán disponibles para atender los requerimientos en ese departamento.

Cerca de 30 bomberos especializados fueron desplazados desde diferentes municipios de Antioquia para reforzar las labores operativas y atender la emergencia en territorio. El grupo está integrado por unidades de Necoclí, San Pedro de Urabá, Segovia, Remedios y de la Brigada Forestal del Oriente.

“Los antioqueños somos solidarios: este grupo de valerosos bomberos está en el Tolima apoyando las labores para controlar los incendios forestales. Gobernadora Adriana Matiz, usted y los tolimenses cuentan con nosotros”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Apoyo de los equipos en la emergencia

La Gobernación de Antioquia indicó que el personal fue distribuido en dos grupos tácticos. Las unidades provenientes del Oriente antioqueño fueron desplegadas en el municipio de El Espinal, mientras que el grupo conformado por bomberos del Bajo Cauca y Urabá se encuentra en Venadillo, donde apoya directamente las labores de control y extinción de los incendios activos.

El operativo también cuenta con siete vehículos de rescate y equipos especializados para la atención de incendios forestales, con los que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades en las zonas afectadas.

Con este despliegue, Antioquia fortalece la cooperación entre departamentos y pone sus capacidades operativas al servicio de las comunidades afectadas por las emergencias, con el objetivo de proteger la vida, los recursos naturales y el territorio.