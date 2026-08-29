Descartan que ataque a bala en Génova, Quindío que dejó un herido iba contra líder social

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En el Quindío, las autoridades descartaron que ataque a bala en el municipio de Génova que dejo una persona herida iba dirigido contra un líder social e integrante del pacto histórico.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante y el secretario del interior del Quindío Jaime Andrés Pérez entregaron detalles del ataque con arma de fuego en la noche del jueves en el municipio de Génova que dejó una persona herida, descartan móviles políticos y reportan resultados de operativos que tendrían relación con el hecho.

Comandante de la Policía

En el municipio de Génova se presentó una afectación a la vida de una persona. En este hecho resulta esa persona herida y se encuentra en este momento en estado supremamente delicado. Este hecho activó nuestra actividad operacional y el día de hoy logramos entrar e identificar unos inmuebles donde se logra la identificación de estupefaciente en cantidades significativas.

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Asimismo, la incautación de un arma de fuego que estamos verificando si tiene responsabilidad con el hecho anterior.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez

Frente a esta denuncia que realiza un líder social y político adscrito al Pacto Histórico, nosotros activamos todas las rutas desde la Secretaría del Interior, la mesa de reacción rápida. Ayer se pudo identificar primero que no tenía relación al hecho que ocurrió en el municipio de Génova.

Sin embargo, él manifiesta que ha tenido una serie de ataques a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales. Nosotros activamos la ruta, vamos a recepcionar la denuncia en la fiscalía, vamos a hacerle un estudio de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional en Derechos Humanos realizará un acompañamiento pertinente.

Cortesía Policía, Quindío

Por su parte el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, a través de un comunicado indicó “rechazamos de manera contundente los hechos de violencia registrados durante la noche anterior en el sector del barrio Nueva Esperanza, donde una persona resultó lesionada y permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Asimismo, manifestó su solidaridad con Diego Alejandro Arango Hernández, líder social del Pacto Histórico y contratista de la alcaldía de Génova, y su familia, por las afectaciones ocasionadas en su vivienda, así como con los familiares de la persona lesionada durante los hechos.

Frente a las versiones que han relacionado lo sucedido con una posible motivación política, es importante precisar que, hasta el momento, no existe información so­cial que permita establecer que los hechos hayan estado dirigidos contra Diego Alejandro, su familia, la vivienda en la que reside o que hayan tenido relación con su pertenencia a un partido político.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán establecer lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar.