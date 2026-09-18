Armenia necesita del gobierno nacional para reconstruirse, llamado de SOS del alcalde James Padilla

Armenia

Alcaldes de los municipios afectados por el terremoto en el Quindío hacen llamado al gobierno nacional para que activen el fondo milagro y poder iniciar la reconstrucción del territorio

El alcalde de Armenia, James Padilla García, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que se active la entrega de subsidios de arrendamiento, maquinaria amarilla y un banco de materiales de construcción para los municipios del Quindío afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, y solicitó a la Procuraduría General de la Nación, PGN, que sea el enlace para acelerar la entrega de dichas ayudas a la región.

Lo anterior fue expuesto por el mandatario de la capital quindiana, en reunión con delegados del Ministerio Público del orden nacional y regional en el centro de Convenciones de Armenia, quienes habilitaron este espacio para hacer un balance de lo ejecutado en este mes y siete días después del terremoto que golpeó el suroccidente del país.

“Necesitamos esos subsidios de arrendamiento lo más rápido posible para el siguiente paso después de la entrega de las ayudas humanitarias, que se nos están agotando. El banco de materiales es el paso a seguir, y la gente nos lo reclama en la calle; necesitamos maquinaria amarilla para todos los municipios, incluyendo Armenia, que alberga el 60 % de la población del Quindío”, afirmó el alcalde James Padilla García, ante delegados de la Procuraduría.

“Pese a la visita del presidente y del vicepresidente al departamento, no se ha concretado ningún compromiso claro con el Quindío. La información técnica requerida por la Nación, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, ya fue consolidada y entregada desde hace semanas por las administraciones municipales y la Gobernación. Ha pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación, y eso me genera una preocupación inmensa, porque la gente desde el estrato 6 hasta la gente del estrato 1 tienen el mismo problema y la misma necesidad”, indicó el ejecutivo municipal.

El mandatario recordó que la Administración Municipal ya destinó, a través del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, 35.500 millones de pesos para el Fondo Municipal de Vivienda, con el fin de atender los mejoramientos de vivienda de las familias registradas en el Registro Único de Damnificados, RUD, de los cuales 3.500 millones se orientaron a la recolección de escombros y a la solución de la escombrera municipal.

“Ya firmamos el decreto, puesto que no queremos esperar solamente la voluntad del Gobierno Nacional; queremos coadyuvar. Nosotros tenemos esto, pero ayúdennos”, reiteró el abogado Padilla García.

Cortesía Alcaldía de Armenia

En consecuencia, el mandatario pidió a la Procuraduría actuar como enlace directo con el Gobierno Nacional para que haya contacto directo con el Fondo Milagro y para que la ayuda llegue de manera efectiva a la región, y advirtió que, aunque en Armenia no se presentaron víctimas mortales, las consecuencias sociales y económicas del sismo permanecen latentes y podrían derivar en un problema social si no se atienden a tiempo.

Por su parte, los alcaldes expusieron las problemáticas prioritarias que afrontan sus municipios a más de un mes del sismo. El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava, solicitó la llegada de recursos para la remoción de escombros de estructuras complejas como la iglesia principal y soluciones definitivas de vivienda.

A su vez, el alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito, enfatizó en la urgencia de concretar el apoyo a la infraestructura escolar mediante aulas temporales y la intervención de escombreras departamentales con utilidad pública.

Finalmente, los alcaldes de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, y de Armenia urgieron la creación de canales de interlocución directos y expeditos con los ministerios para pasar de las ayudas humanitarias inmediatas a proyectos de reconstrucción de fondo.