En el Quindío se han establecido 22 mesas de reacción inmediata por amenazas

Armenia

Recordemos que en el mes de febrero se hicieron públicas las denuncias del secretario de Gobierno y el alcalde municipal, Juan Manuel Rodríguez debido a las intimidaciones de las que estaban siendo víctimas, sin embargo, varios meses después el panorama no ha cambiado. El caso reciente se dio a conocer a través de las redes sociales de la administración municipal donde evidenciaron que no paran las amenazas.

El secretario de gobierno de la localidad, Nicolás Álvarez explicó que las últimas amenazas fueron dirigidas a todos los funcionarios de la alcaldía lo que enciende las alarmas y genera alta preocupación.

Envío un llamado a las autoridades competentes para que agilicen las investigaciones y se pueda dar con los responsables de las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas a través de las redes sociales.

Fue claro que no se puede ser flexible con este tipo de situaciones porque al final no conocen que pretenden estas personas por eso es clave la intervención de las autoridades para conocer la procedencia de esas intimidaciones.

Agregó que cuando iniciaron las amenazas lograron identificar uno de los perfiles de redes sociales y trasladaron toda la información a Policía y Fiscalía para que avanzaran en las investigaciones, sin embargo, a hoy no hay una respuesta contundente.

Aseguró que les queda esperar puesto que estas autoridades son las competentes y deben entregar la tranquilidad para continuar trabajando por la comunidad quimbayuna.

Uno de los mensajes que le han llegado por WhatsApp: “Perro que porque se puso de sapo no crea que se salvó y su alcalde vamos a quebrarlos”. Otro por Facebook: “A usted le hará falta quien lo cuide, bájele señor Nico no respondemos, no haga que le toque largarse de aquí, lo estamos viendo”.

Intervención de las autoridades

Y es que, ante los casos recientes de amenazas de muerte contra el secretario de Gobierno, el alcalde de Quimbaya y un militante del partido comunista colombiano se han encendido las alarmas sobre la situación en el departamento.

El director de derechos humanos de la gobernación del Quindío, Diego Santamaría informó que mediante decreto se crea el grupo de reacción rápida para personas, grupos y comunidades en situación de riesgo. Afirmó que en lo corrido de este año han establecido 22 mesas de reacción inmediata de 22 personas que han considerado que su integridad está en riesgo.

Especificó que al inicio del año fue una mesa de reacción masiva para nueve periodistas del departamento y se refirió de los casos recientes que tienen que ver con el militante y funcionarios de la alcaldía de Quimbaya.

Sobre estos hechos destacó que los han citado para las respectivas mesas con el fin de evaluar la situación en conjunto con la defensoría, secretaría del interior, procuraduría, Policía, Ejército entre otros.

Agregó que intensificarán el seguimiento con el fin de hacerle frente a la situación en el departamento.