En la zona rural de dos municipios del Quindío ya hay racionamiento de agua para actividades agro

Armenia

En las zonas rurales de dos municipios del Quindío comenzó el racionamiento de agua debido a la reducción del caudal de ríos y quebradas debido a la sequía, esto se suma al racionamiento nocturno de agua en la zona urbana de Filandia.

Así lo confirmó el director ejecutivo del Comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez que manifestó que al impacto del terremoto para los caficultores se suma, el fenómeno del niño que provocara problemas en las floraciones de la cosecha cafetera, eso sumado a los incendios forestales y la reducción de ríos y quebradas por la falta de lluvia.

El líder gremial cafetero señaló “se juntaron muchos factores climáticos en estos momentos, unos vientos fuertes en la zona de cordillera que dañó algunos secadores parabólicos de algunas viviendas en los municipios de cordillera. Incendios en Pijao y Génova, sumado a ello el terremoto y fenómeno del Niño”

Racionamientos de agua rural en dos municipios del Quindío

Director comité: tenemos unas condiciones extremas y allí está el gran reto de acompañar a las familias caficultoras e invitarlas a hacer uso eficiente del agua en estos momentos, a acopiar agua o reservar agua que eso le va a permitir justamente atender las necesidades que se tengan en el campo porque ya se están realizando racionamientos en la zona rural.

El abasto de agua el Comité de Cafeteros del Quindío está realizando racionamiento justamente por la falta de disponibilidad de este líquido, esto sucede en los municipios de Circasia, Montenegro y próximamente Filandia y Quimbaya. Entonces la situación no está fácil, pero pues obviamente haremos todo lo posible para acompañar en estos momentos tan complejos a nuestros caficultores y campesinos.

Cabe recordar que actualmente hay racionamiento nocturno de agua en la zona urbana del municipio de Filandia, Quindío de 10 de la noche a 5 de la mañana debido a la reducción del caudal de la quebrada Bolillos que es la única fuente abastecedora para esa localidad.