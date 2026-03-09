Activan mesa de reacción inmediata en Quindío tras denuncia de atentado contra líder social

Armenia

La denuncia fue dada a conocer por la diputada del pacto histórico de la asamblea departamental, Jessica Obando quien manifestó que en la madrugada de este lunes 9 de marzo se registró un atentado contra el líder social y político del Pacto Histórico en el municipio de Filandia, Ricaute Salazar.

Explicó que el vehículo del líder se encontraba parqueado a las afueras de su vivienda cuando fue impactado con tres disparos, por fortuna sostuvo que nadie resultó herido, aunque generó mucha angustia en la comunidad.

“Denuncio contundentemente los hechos. Ricaurte Salazar, líder social, político y comunitario del municipio de Filandia con quienes hemos venido acompañando diferentes procesos. Esta mañana sufrió un atentado. Mientras dormía en su casa, le dispararon tres veces a su vehículo, el cual se encontraba afuera de su residencia", mencionó.

Envío un llamado urgente a las autoridades para que establezcan las medidas correspondientes para salvaguardar la vida del líder y fue clara que este tipo de hechos son claras intimidaciones por el proceso de denuncia que adelanta el líder.

“Este tipo de actos son claras intimidaciones por el proceso de liderazgo de denuncia que ha venido adelantando Ricaute. Además, es un atentado en contra de él, de su familia y de todos los compañeros y compañeras que le han acompañado en estos procesos de control político", sostuvo.

Recordó que han venido denunciado hace más de dos años que el líder viene siendo víctima de amenazas y persecuciones por lo que no debe permitir en el departamento.

¿Qué dicen las autoridades?

Sobre el tema consultamos al secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria quien manifestó que activaron mesa de reacción inmediata con el objetivo de escuchar al líder y tomar las medidas correspondientes para su protección.

“En este momento el señor Ricaute está siendo atendido por la Fiscalía General de la Nación y en la las próximas horas el gobierno del Quindío activará la mesa de reacción inmediata de acuerdo al decreto 441 y allí todas las autoridades, entre ellas la UNP, escuchará la versión del señor Ricaute y se tomarán las acciones correspondientes para proteger la vida y la integridad de este ciudadano, como lo venimos haciendo con todos los ciudadanos en el departamento del Quindío", indicó.

Resaltó que ante la denuncia expuesta por la diputada del pacto histórico de inmediato todas las autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:07 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Afirmó que el trabajo articulado entre instituciones que integran la mesa de reacción es clave para el acompañamiento ante este tipo de casos.