Ciudadanos denuncian piques ilegales en la Av. Boyacá con 170 en Bogotá

Una vez más los piques ilegales son los responsables de que los vecinos de la localidad de Suba, en la Avenida Boyacá con 170 no tengan una noche en paz.

En las ultimas horas, más de una decena de quejas fueron expuestas en las redes sociales por diferentes ciudadanos que piden intervención de las autoridades en las calles de la ciudad.

Ante el panorama, varios concejales de la ciudad han pedido a la Secretaria de Movilidad reforzar los operativos para tomar control sobre las vías de la capital donde se presentan estas actividades ilegales.

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“Los bogotanos perdieron el derecho a dormir. Hemos recibido múltiples denuncias de piques ilegales. Arman grupos por las redes sociales para participar en piques, y esto no solamente es exceso de velocidad. Aquí hay drogas, aquí hay consumo de alcohol”, dijo la concejal Diana Diago

Y agregó, " la gran pregunta es, ¿Dónde está la secretaria de movilidad? ¿Dónde está el señor alcalde? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar para evitar esto? Eso sí es salvarle la vida a los bogotanos. Hoy solamente están dedicados, es, a pensar en dónde van a poner las famosísimas cámaras de fotomultas. Los ciudadanos quieren acciones, pero, sobre todo, quieren resultados. Están cansados, y lo estamos viendo en las diferentes denuncias".

Por su parte, el concejal Samir Abisambra pidió acciones concretas.

“Desde el Concejo hemos hecho un llamado al alcalde, a la Secretaría de Movilidad para que en esta situación no se normalice y se adopten las medidas concretas, que hoy no lo están haciendo”, aseguró el cabildante.

Y añadió, “pedimos, además, controles efectivos de velocidad, identificación de los vehículos y conductores involucrados. La imposición de comparendos, inmovilizaciones, que, efectivamente, pues, se impongan para que no sigan sucediendo este tipo de actividades en este sector.

Piques en las vías de Cundinamarca -Operativos dejan 35 comparendos y 27 inmovilizaciones

Las autoridades realizaron durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto una jornada de control vial en el corredor Mosquera–La Mesa, específicamente en sectores de Tena y San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.

Los operativos fueron adelantados tras las denuncias reiteradas de habitantes de sectores como Gran Vía y La Mesa por el tránsito de motocicletas con resonadores durante la madrugada, además de maniobras y carreras ilegales protagonizadas por vehículos modificados.

En la jornada participaron agentes de tránsito del departamento, la Policía Nacional, el Ejército, la Personería y la Alcaldía de Tena.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, los controles dejaron como resultado:

* 35 comparendos impuestos.

* 27 inmovilizaciones por el uso de resonadores.

* Intervención de las autoridades ante concentraciones de motociclistas y cierres momentáneos de la vía nacional.