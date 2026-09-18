“Que el amor no contamine” en amor y amistad: llamado de Acueducto y Asomoteles

Fue firmada una alianza para promover el cuidado del sistema de alcantarillado en Bogotá; la empresa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, y Asomoteles buscan que los clientes de 200 moteles en la capital del país dispongan bien residuos como condones o pañitos húmedos durante la celebración de amor y amistad.

“Un condón o un pañito son elementos que tardan años en biodegradarse y generan afectación a los cuerpos de agua y a la extensa red de alcantarillado de Bogotá. Solamente este año hemos invertido más de $21 mil millones en la limpieza de sumideros, cuerpos de agua y estructuras de drenaje de la ciudad”, dijo la gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño García.

“Que el amor no contamine” se activará en zonas como el barrio Restrepo, las localidades de Kennedy y Fontibón y el municipio de Soacha. La mala práctica de arrojar estos elementos por el inodoro ha hecho que en el último año operarios del Acueducto de Bogotá extrajeran 74.224 toneladas de residuos sólidos del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Sin embargo, las autoridades hacen el llamado para evitar arrojar este tipo de residuos en cualquier época del año: “Si bien la campaña se activa en temporadas específicas del año como San Valentín, el mes del orgullo LGBTIQ+ en junio y ahora en amor y amistad, la invitación es permanente para evitar arrojar pañitos, condones, toallas sanitarias, copitos, hilo dental o pañales por el inodoro” afirmó, Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB.