Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá: involucró un bus escolar y un camión con mascotas. Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Bogotá D.C

En la mañana de este viernes 28 de agosto, se presentó un accidente de tránsito en la calle 146 con carrea 13, en la localidad de Usaquén, que terminó en el volcamiento de un camión. El siniestro se presentó a las 6: 12 de la mañana, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Un grupo guía y una unidad de Bomberos llegaron al punto y confirmaron que se trató de un choque múltiple entre un automóvil, un bus escolar y un camión que transportaba mascotas, y es este último el que sufre el volcamiento.

La vía se mantuvo cerrada mientras las autoridades realizaban maniobras para retirar el camión volcado. En el punto se valoraron tres menores de edad que resultaron heridos, pero no revisten mayor gravedad.

Hacia las 8:32 de la mañana, finalizaron las labores por parte de la unidad de grúa. Los vehículos fueron finalmente retirados de la vía y se habilitó nuevamente el tránsito.