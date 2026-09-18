Dos extranjeros fueron expulsados de Colombia por cometer delitos en Bogotá

Dos venezolanos fueron expulsados de Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de ser entregados por la Policía a Migración Colombia, tras ser hallados en flagrancia cometiendo los delitos de hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; uno de los extranjeros registra seis capturas por hurto en lo corrido del 2026.

Las medidas administrativas de expulsión fueron adoptadas con fundamento en las causales establecidas en la normativa colombiana y como resultado de los procedimientos adelantados por las autoridades competentes.

“Estos casos demuestran la importancia del trabajo articulado con la Policía Nacional y las autoridades locales para aplicar las medidas administrativas previstas en el marco de la normativa. Esta coordinación nos permite actuar de manera contundente frente a quienes incumplen las disposiciones y contribuir a la garantía de la seguridad y la convivencia de los colombianos”, afirmó José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia.

Migración Colombia suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá, desde el 7 de agosto. Todos con antecedentes de delitos, comparendos y afectaciones a la convivencia.