Refuerzan operativos contra el transporte pirata en Soacha: han inmovilizado 185 vehículos

Cundinamarca

Soacha sufre una problemática particular: la circulación de transporte ilegal o ‘pirata’ que pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Es por eso que la Alcaldía Municipal ha desplegado en lo que va de este año 90 operativos de control en los barrios y en los principales corredores viales de la ciudad.

En esos operativos se han inmovilizado un total de 185 vehículos con sus respectivos comparendos. Se han encontrado vehículos sin SOAT, sin la revisión técnico-mecánica vigente, conductores sin licencia, entre otras irregularidades.

“De la mano de nuestros agentes de tránsito hemos evidenciado vehículos sin SOAT, sin revisión técnico-mecánica e incluso conductores sin licencia. Desde el gobierno de la ciudad seguiremos trabajando por cuidar la vida de nuestros ciudadanos”, aseguró el secretario de Movilidad de Soacha, Edinson Jair Velásquez.

Los operativos continuarán en diferentes sectores del municipio para fortalecer el control y promover el respeto a las normas para una movilidad más segura.