Alerta por muerte masiva de palomas en Bogotá: las autoridades adelantan las investigaciones 

Una paloma es vista en la ciudad de Bogotá. (Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Una vez el equipo médico veterinario del Instituto de Protección Animal, especializado en palomas, fue alertado por el hallazgo de varias de estas aves muertas en el sector de la localidad de Barrios Unidos, calle 80 carrera 65, se desplazó al lugar donde encontró algunos de los animales muertos.

Según la comunidad del sector, varios de los cuerpos fueron retirados del lugar minutos antes de la llegada de los médicos y otros habrían sido enterrados en sectores aledaños por algunas personas.

Los médicos del Instituto procedieron a realizar observación del sector encontrando varias posibles fuentes de contaminación en corrientes de agua cercanas y escucharon las primeras versiones de personas vecinas del lugar, con el fin de establecer varias hipótesis que puedan guiar al esclarecimiento de los hechos.

El trabajo de investigación continuará durante las próximas horas con entrevistas a posibles testigos. Una vez se pueda establecer una posible causa de las muertes, los hallazgos y las pruebas serán entregados a la Fiscalía General de la Nación.