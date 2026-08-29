Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2026, luego del abandono de Tadej Pogacar. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Accidentada octava etapa de la Vuelta a España 2026. Aunque el triunfo se lo llevó el francés Bryan Coquard en el embalaje final, todos los focos apuntaron a Tadej Pogacar, quien terminó retirándose de la competencia por una fuerte caída a 32 kilómetros de meta.

REVIVA ACÁ LA OCTAVA ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026

El corredor del equipo Cofidis superó al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus en la línea de meta al término de un esprint masivo para lograr su primera victoria de etapa en una gran vuelta.

Entretanto, Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, encendió las alarmas al irse al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja izquierda.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia. Posteriormente se conoció que abandonaría la competencia.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

El abandono de Tadej Pogacar deja ahora la Vuelta muy abierta. Antes de esta octava etapa, el esloveno tenía 3 minutos y 50 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar) y 4 minutos y 50 segundos sobre el esloveno Roglic, que relanza así sus opciones de poder conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.