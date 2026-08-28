Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 ago 2026 Actualizado 17:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La Vuelta a EspañaVuelta a España

Harold Tejada sigue escalando posiciones en general de la Vuelta a España: Así van los colombianos

El noruego Andreas Leknessund se quedó con la victoria en la etapa 7 de la carrera, donde dos colombianos estuvieron entre los 10 mejores.

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

El noruego Andreas Leknessund se quedó con la victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España, jornada que se llevó a cabo entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, con un recorrido de 149.8 kilómetros y un final en ascenso, con un puerto de montaña de primera categoría, a pocos kilómetros de la línea de meta.

Leknessund consiguió el triunfo con un tiempo de 3h49′47″, tomando una diferencia de 34″ sobre su compatriota y compañero de equipo Tobas Johannessen, y 47″ sobre el belga Wout Van Aert.

Dos corredores del país terminaron en el Top 10 de la jornada. Juan Felipe Rodríguez fue quinto, ubicado a 1′13″ del noruego Leknessund; mientras que Iván Ramiro Sosa finalizó sexto a 1′16″.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general?

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano de la clasificación general de la Vuelta a España, ascendiendo a la novena posición de la carrera, tras haber finalizado 27 en la jornada, a 5′39″ del ganador del día.

En la general, Tejada se encuentra a 7′46″ del líder sólido, el esloveno Tadej Pogacar, con un tiempo de 19h32′37″. En su lucha por llegar al podio, el ciclista de Pitalito está a 3′04″ del tercer lugar, el cual tiene el también esloveno, Primoz Roglic.

Juan Felipe Rodríguez, con su quinto lugar de este viernes, ascendió cinco lugares en la general, ubicándose ahora en la casilla 21, a 17′12″ del líder Tadej Pogacar.

Clasificación etapa 7 de la Vuelta a España

POSCiclistaEquipoDIF
1Andres LeknessundUno-X Mobility3:49:47
2Tobias JohannessenUno-X Mobility34″
3Wout Van AertTeam Vsima47″
5Juan Felipe RodríguezEF Education1′13″
6Iván Ramiro SosaKern Pharma1′16″
27Harold TejadaAstana5′39″
91Juan Guillermo MartínezTeam Picnic19′49″
92Santiago Buitrago Bahrain Victorious"

Clasificación general de la Vuelta a España

POSCiclistaEquipoDIF
1Tadej PogacarTeam UAE11:26:01
2Enric MasMovistar Team Red+ 3′34″
3Primoz RoglicRed Bull Bora+ 4′21″
10Harold TejadaAstana+ 6′30″
26Juan Felipe RodríguezEF Education+ 20′22″
36Santiago BuitragoBahrain+ 27′45″
145Iván Ramiro SosaKern Pharma+1:01:43
142Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+1:05:25
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir