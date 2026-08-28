Harold Tejada sigue escalando posiciones en general de la Vuelta a España: Así van los colombianos

El noruego Andreas Leknessund se quedó con la victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España, jornada que se llevó a cabo entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, con un recorrido de 149.8 kilómetros y un final en ascenso, con un puerto de montaña de primera categoría, a pocos kilómetros de la línea de meta.

Leknessund consiguió el triunfo con un tiempo de 3h49′47″, tomando una diferencia de 34″ sobre su compatriota y compañero de equipo Tobas Johannessen, y 47″ sobre el belga Wout Van Aert.

Dos corredores del país terminaron en el Top 10 de la jornada. Juan Felipe Rodríguez fue quinto, ubicado a 1′13″ del noruego Leknessund; mientras que Iván Ramiro Sosa finalizó sexto a 1′16″.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general?

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano de la clasificación general de la Vuelta a España, ascendiendo a la novena posición de la carrera, tras haber finalizado 27 en la jornada, a 5′39″ del ganador del día.

En la general, Tejada se encuentra a 7′46″ del líder sólido, el esloveno Tadej Pogacar, con un tiempo de 19h32′37″. En su lucha por llegar al podio, el ciclista de Pitalito está a 3′04″ del tercer lugar, el cual tiene el también esloveno, Primoz Roglic.

Juan Felipe Rodríguez, con su quinto lugar de este viernes, ascendió cinco lugares en la general, ubicándose ahora en la casilla 21, a 17′12″ del líder Tadej Pogacar.

Clasificación etapa 7 de la Vuelta a España

POS Ciclista Equipo DIF 1 Andres Leknessund Uno-X Mobility 3:49:47 2 Tobias Johannessen Uno-X Mobility 34″ 3 Wout Van Aert Team Vsima 47″ 5 Juan Felipe Rodríguez EF Education 1′13″ 6 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma 1′16″ 27 Harold Tejada Astana 5′39″ 91 Juan Guillermo Martínez Team Picnic 19′49″ 92 Santiago Buitrago Bahrain Victorious "

Clasificación general de la Vuelta a España