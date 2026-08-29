¿Cómo le fue a David Alonso en el Gran Premio de Aragón del Moto2? Clasificación de la carrera. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

David Alonso voivló a sonreír en el Moto2. Luego de dos carreras de flojísimo rendimiento, el piloto colombiano logró cumplir con una destaca actuación en el Gran Premio de Aragón, rendimiento que lo llevó a los primeros lugares de la prueba clasificatoria.

Claro está que el español Alonso López (Kalex) se quedó con la ‘pole position’ tres años después de que lo hiciese por última vez, además de establecer un nuevo récord absoluto del circuito Motorland.

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¿Cómo le fue a David Alonso en el Gran Premio de Aragón?

David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, era una de las principales figuras a seguir en la primera clasificación, y no defraudó a las expectativas, al conseguir un registro de 1:50.295.

Ese tiempo era el más rápido suyo de todo el fin de semana, por delante del turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el campeón del mundo de Moto3 en 2025, José Antonio Rueda (Kalex), y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro).

Claro está que tras el preceptivo paso por los talleres y en la segunda y última salida para el ‘time attack’ definitivo, el español Adrián Huertas (Kalex) fue el primero en batir la marca del colombiano con un tiempo de 1.50.135, que posteriormente superó el estadounidense Joe Roberts (Kalex) con 1:50.125.

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Entre ellos se ‘metió’ el checo Filip Salac (Kalex), que se quedó a 2 milésimas de segundo de su compañero de equipo, por delante de Adrián Huertas, a diez milésimas de segundo de Roberts, y David Alonso, que fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Como ya sucediera en anteriores sesiones de entrenamiento, Alonso López fue el primero en marcar una referencia válida, al rodar en 1:49.985, pero por detrás de él llegaron el australiano Senna Agius (Kalex) y David Alonso para batirlo con 1:49.689 de este último.

Duró poco la alegría del colombiano, que vio como Izan Guevara lo batía casi de inmediato con un mejor tiempo de 1:49.584, que ya era nuevo récord absoluto por apenas trece milésimas de segundo respecto del tiempo que por la mañana logró el líder de la categoría, Manuel González, con 1:49.597.

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Tras la estela de Guevara se situaron David Alonso y Manuel González, todos ellos en apenas una décima de segundo de distancia y con un segundo y último ‘time attack’ que afrontar.

Pronto quedó descartado de esa pelea el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que se fue por los suelos en la curva cuatro, aunque sin sufrir daños físicos, mientras Alonso López marcaba parciales de récord que le llevaron hasta la primera plaza con un nuevo récord, 1:49.405.

Clasificación del Gran Premio de Aragón

En la primera línea de salida, Daniel Holgado quedó por detrás de los líderes Alonso López e Izan Guevara. La segunda línea de la formación fue para Manuel González, ‘in extremis’, por delante de David Alonso, que saldrá desde el quinto lugar, y Collin Veijer, con Barry Baltus, Ángel Piqueras y Alex Escrig en la tercera, y Filip Salac, Senna Agius y Joe Roberts, en la cuarta línea.