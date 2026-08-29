Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España 2026, tras sufrir una fuerte caída y salir en ambulancia
El pedalista esloveno venía siendo el líder de la clasificación general.
¡Duras noticias en el mundo del ciclismo! Este sábado 29 de agosto, Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España 2026, luego de sufrir una aparatosa caída a 32 kilómetros de meta.
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Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono.
Se trata del primer adiós anticipado de Pogacar en una carrera por etapas. La estrella del UAE Team, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.
Accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81 edición de la Vuelta.
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Así fue la caída de Tadej Pogacar en la etapa 8 de la Vuelta a España
Pogacar le dice adiós a la triple corona del ciclismo
Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3′50″ sobre el español Enric Mas y de 4′50″ sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al ‘club’ de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.
Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.