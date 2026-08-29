Tadej Pogacar abandona la Vuelta a España 2026, tras sufrir una fuerte caída y salir en ambulancia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

¡Duras noticias en el mundo del ciclismo! Este sábado 29 de agosto, Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España 2026, luego de sufrir una aparatosa caída a 32 kilómetros de meta.

SIGA EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DE LA ETAPA 8 DE LA VUELTA A ESPAÑA

Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono.

Se trata del primer adiós anticipado de Pogacar en una carrera por etapas. La estrella del UAE Team, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.

Accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81 edición de la Vuelta.

Le puede interesar: ¿Cómo le fue a David Alonso en el Gran Premio de Aragón del Moto2? Clasificación de la carrera

Así fue la caída de Tadej Pogacar en la etapa 8 de la Vuelta a España

Pogacar le dice adiós a la triple corona del ciclismo

Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3′50″ sobre el español Enric Mas y de 4′50″ sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al ‘club’ de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.

Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.