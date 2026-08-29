🔴 EN VIVO: Etapa 8 de La Vuelta España, siga el minuto a minuto con Pogacar y Tejada. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

La octava etapa de la vuelta estará estrenando localidades tanto en su punto de partida como en su punto de llegada. Puçol y Xeraco hacen parte de las 18 sedes debuntantes en esta edición 91° de La Vuelta. De la distancia total de 171,6km de hoy, 140,6 kilómetros son llanos, teniendo su punto más alto a tan solo 23km de la meta con el puerto de Barx, que tiene 8.5km con un promedio de inclinación del 3.9%.

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A estas alturas de la competencia, Tadej Pocagar es primero en la clasificación, como nos tiene acostumbrados, a 1 minuto y 16 segundos del esloveno se encuentra Harold Tejada en la novena posición, siendo el mejor colombiano ubicado en la clasificación general. Dentro de los 50 mejores clasificados también se encuentra Juan Felipe Rodírguez, que con una diferencia de 17′ 12″ con el líder, ocupa el lugar número 21 de la general.

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