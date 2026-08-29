Einer Rubio lamentó la caída de Pogacar y espera que Movistar gane la Vuelta España: “Se lo merece”

El ciclismo sufrió un fuerte golpe este sábado 29 de agosto luego del fuerte accidente que sufrió Tadej Pogacar y que supuso su abandono de la Vuelta España. El esloveno marchaba como líder de la carrera y se postulaba para ganar su primera ronda ibérica, pero tendrá que esperar un año más.

El ciclista colombiano, Einer Rubio, quien también tenía previsto correr La Vuelta, pero sufrió un fuerte accidente en el Tour de Francia, al estrellarse contra el carro del Team UAE, que lo obligó a no participar, se refirió en entrevista con El VBar Caracol a la dura caída de Pogacar.

La caída de Pogacar: “Lamentablemente sucedió, pero por otra parte es ciclismo, nadie se salva. Sabemos que él controla muy bien la bici y demás, pero le tocó su turno. A mí me tocó hace unas semanas y es lamentable, porque todo el esfuerzo que se hace para llegar bien, iba a ganar su Vuelta, que es lo que le falta y lo que quería, y encontrarse en el piso con una etapa que no era complicada, es difícil, pero tendrá que aceptarlo como lo hemos hecho mucho”.

La mentalidad de Pogacar: “Tenía planeado las tres grandes, uno dice ‘voy a hacerlas’, pero de seguro no hay nada y fue lo que me sucedió este año. En el video no se ve exactamente lo que ocasionó la caída, pero es posible que haya habido un obstáculo en la carretera. El pelotón a parte que se va rápido, confías en que los de adelante no se caigan. Tendrá que aceptarlo, es un corredor mentalmente fuerte”.

Enric Mas no se colocó la camiseta de líder: “Normalmente nadie quiere ganar una carrera así, y más porque el rival se cae, entonces son cosas que el ciclismo se tienen muy presente. Si fuese mi caso también se haría, en este caso le tocó el turno a él, lo hizo muy bien y espero que pueda mantenerlo hasta el final. El equipo se lo merece, hemos estado batallando fuerte y últimamente hemos recogido poco. Si él pudiese ganar la Vuelta sería fantástico”.

La definición, entre Roglic y Mas: “(Enric) Mas ha demostrado que tiene mucho nivel, pero quedan dos semanas y la tercera es la más importante tiene grandes rivales como un Roglic que no debes descuidar y que en cronometro intentará descontar todo lo que se pueda. Enric, estando en la forma como está, hará una buena crono, no es un ‘cronoman’, pero lo interesante es que está todo abierto”.

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Su recuperación tras el acccidente: “La recuperación bien, pero te quita mucho tiempo, estuve más de 2 semanas sin tocar la bici, pierdes prácticamente todo. Hubo la posibilidad de ir a la vuelta, hasta tres días antes estábamos con la duda aún, pero me subí a la bici, hice unos entrenamientos y no estaba tan seguro, mejor terminar de recuperarme bien. Ahora preparar el calendario de septiembre y octubre”.

La ausencia de Nairo en La Vuelta: “Con Nairo, estuvimos hablando. Yo le he dicho, coge mi puesto, que yo no estaba seguro, quería que fuera él, al final el equipo tomó la determinación de que él no fuera. Sé que había mucha gente que estaba muy bien, pero son cosas dentro del equipo. El Mundial, tampoco lo voy a hacer, después de lo del Tour, no me sentía bien para ir a la vuelta y tampoco para el Mundial, así que está bien así. No se habló en ningún momento de ir al Mundial, no sé quién está al mando, pero habrá más oportunidades, hay más carreras que no habrá que despreciar”.