A bordo de los AT-802: así son las operaciones aéreas para combatir los incendios en Tolima

Caracol Radio acompañó a bordo de un avión AT-802 de la Policía Nacional las operaciones que se adelantan para combatir los incendios forestales en Tolima, una emergencia que durante agosto ha arrasado decenas de miles de hectáreas y que llevó al Gobierno Nacional a elevar la situación a calamidad pública departamental.

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Durante el recorrido aéreo por una de las zonas afectadas, Caracol Radio pudo conocer cómo se realizan las descargas de agua y el nivel de riesgo que enfrentan los pilotos cada vez que deben aproximarse a las llamas.

Las cifras muestran la dimensión de la emergencia

Cortolima reportó esta semana 31.046 hectáreas de cobertura vegetal afectadas, mientras que en el balance presentado durante el Puesto de Mando Unificado liderado por el presidente Abelardo De La Espriella se advirtió que la afectación total supera las 50.000 hectáreas al incluir áreas agropecuarias, con cerca de 2.800 productores afectados. Los incendios se han extendido por diferentes municipios y las autoridades han denunciado que algunos focos que habían sido controlados vuelven a aparecer, mientras se investigan indicios de incendios provocados.

En medio de esta emergencia, los AT-802 de la Policía cumplen una de las tareas más complejas: aproximarse a baja altura a los puntos críticos para lanzar directamente sobre las llamas su carga. Cada avión puede transportar 800 galones de agua, que son liberados completamente en aproximadamente cinco segundos. La operación obliga al piloto a ingresar, ejecutar la descarga e inmediatamente abandonar la zona, ganar altura y establecer nuevamente una posición segura.

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“Las acciones en esta operación deben ser muy rápidas. La descarga de los 800 galones toma alrededor de cinco segundos e inmediatamente usted debe abandonar el área, tomar altura y establecer una posición segura”, explicó uno de los pilotos de la Policía a Caracol Radio durante el vuelo.

La aproximación se realiza además a una velocidad de entre 200 y 210 kilómetros por hora. En cuestión de segundos cambia también el peso y comportamiento de la aeronave: el AT-802 pesa aproximadamente 16.000 libras y transporta cerca de cuatro toneladas de agua, que desaparecen prácticamente de inmediato cuando se abre el sistema de descarga.

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“Son cambios muy rápidos y muy abruptos que el piloto debe manejar de manera muy rápida”, relató el uniformado. A esto se suman las condiciones propias de volar sobre un incendio: humo, altas temperaturas, turbulencia y la necesidad de identificar exactamente el punto donde debe caer el agua mientras la aeronave se desplaza a gran velocidad.

Para los pilotos, cada aproximación implica tomar decisiones prácticamente instantáneas. “La principal dificultad es la inmediatez, la rapidez y el manejo del estrés. Debes pensar muy rápido, debes tomar decisiones en segundos para que la aeronave y tu integridad no se pongan en peligro”, aseguró el piloto durante el recorrido acompañado por Caracol Radio.

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Pero detrás de las aeronaves también hay una capacidad humana limitada. La Policía Nacional tiene actualmente solo dos pilotos capacitados para realizar operaciones de extinción de incendios desde aviones AT-802 y está habilitando a un tercero. La preparación especializada y, principalmente, los riesgos que implica este tipo de vuelo hacen que no cualquier aviador pueda asumir estas misiones.

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“La extinción de incendios desde aviones es una de las actividades más riesgosas que hay en el ámbito aeronáutico y no todos los pilotos están dispuestos a asumir esos riesgos”, explicó el uniformado.

En cada misión también está presente el componente personal. Antes de despegar para dirigirse nuevamente hacia las columnas de humo, el piloto contó a Caracol Radio qué pasa por su cabeza cuando sabe que deberá llevar el avión directamente hacia una zona en llamas: “Antes de cada vuelo primero me encomiendo a Dios. Soy una persona muy creyente; segundo, pienso en mi familia y tercero, en las personas que voy a ayudar”.

Las operaciones aéreas continuarán mientras persistan los focos en Tolima. A la labor de la Policía se han sumado otras capacidades de la fuerza pública y organismos de socorro, en una emergencia que las autoridades departamentales califican como una de las peores crisis ambientales, económicas y sociales que ha enfrentado el departamento.