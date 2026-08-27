Elevan a calamidad pública departamental emergencia por incendios forestales del Tolima

Ibagué

En su vista al Tolima el presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Tolima está viviendo una de las situaciones más difíciles de la historia por cuenta de los incendios forestales, pero resaltó que la respuesta del gobierno ha sido inmediata.

El mandatario de los colombianos elevó a calamidad pública departamental lo que está sucediendo en el Tolima para poder adoptar las medidas que se requieran desde el orden nacional por la magnitud de la emergencia.

De la Espriella dijo que en el departamento han sido consumidas más de 50 mil hectáreas de las cuales 28 mil corresponde a áreas agropecuarias donde hay más de 2.800 productores afectados y pérdidas estimadas en más de $134 millones.

“Son más de 163 mil animales en riesgo por falta de alimentación y agua, afectaciones en 23 municipios y 507 veredas, a esto se suman las consecuencias del terremoto 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento”, dijo el presidente.

El mandatario de los colombianos elevó a calamidad pública departamental lo que está sucediendo en el Tolima para poder adoptar las medidas que se requieran desde el orden nacional por la magnitud de la emergencia.

“La emergencia económica que he decretado permitirá atender las afectaciones derivadas del terremoto y avanzaremos en las medidas extraordinarias que correspondan frente al desastre ambiental generado por incendios”, resaltó.

Por otra parte, sostuvo que desde el Gobierno Nacional se pondrá en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productividad y seguridad para el Tolima “No vamos a apagar los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó, a levantar nuevamente el campo tolimense y a garantizar que nuestros campesinos vuelvan a producir”, dijo el presidente.

El Gobierno Nacional anunció la entrega de 343 subsidios para viviendas rural, además se dispondrá de 5 mil toneladas de heno y 5 mil toneladas de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y para recuperar la tierra. Por otra parte, se anunció que la cartera de Finagro se congelará por 3 meses de la amortización de las obligaciones de los productores afectados y habrá un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores.

“Vamos a destinar $7 mil millones para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios. Vamos a pensar en el día después de la emergencia, pondremos el programa Tolima Verde Renace una mesa de expertos que reunirá capacidades técnicas, ambientales, académicas y productivas para diseñar la restauración de los ecosistemas, suelos y la reactivación sostenible del campo tolimense, no vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a quedar hasta recuperar el campo, al producción y las oportunidades para todos los tolimenses”, destacó.

Aquí hay manos criminales incendiando nuestra tierra”: Abelardo De la Espriella

El mandatario de los colombianos mencionó que tiene información y los informes técnicos que indican que gran parte de los incendios forestales han sido provocados deliberadamente por manos criminales.

“A esos criminales los vamos a perseguir con toda la capacidad del Estado, ya los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo, he ordenado conformar de inmediato un grupo elite especial con capacidades de inteligencia para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios”, destacó.

Anunció que se ofrecerán hasta $50 millones de recompensa por información que permita ubicar cada uno de los responsables de los incendios forestales que están arrasando con miles de hectáreas en el Tolima.