En Popayán asesinaron a una lideresa de la comunidad de mujeres trans

Popayán - Cauca

Asesinaron en Popayán a una lideresa de la comunidad LGBTIQ+. Con este crimen, la cifra de líderes sociales asesinados en el país asciende a 111 y a 51 en el departamento del Cauca.

La víctima fue identificada como Roxxy Vanessa Astaiza, integrante del colectivo Mariposas Negras, organización de mujeres trans, y candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca.

Información preliminar indica que la lideresa resultó herida con arma cortopunzante durante una aparente riña en Popayán. A pesar de recibir atención en un hospital, perdió la vida por la gravedad de las lesiones.

Indepaz explicó que el asesinato se registra en un contexto de riesgos para los habitantes de Popayán, tanto en el perímetro urbano como en la zona rural, por la presencia y accionar de grupos armados ilegales, situación evidenciada en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

El asesinato de Roxxy Vanessa Astaiza generó el rechazo de diferentes organizaciones del Cauca.

La Secretaría Departamental de la Mujer lamentó el suceso violento, envió un mensaje de solidaridad a la familia y allegados de la víctima y destacó su gestión.

“Era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, un espacio en el que había decidido poner su voz, sus capacidades y sus sueños en la defensa de los derechos de las mujeres”, resaltó la dependencia.

Por su parte, la Asamblea Departamental, además de rechazar el hecho, manifestó que “sucesos de esta naturaleza atentan no solo contra la vida de quien los sufre, sino contra el ejercicio democrático de la participación política y social en la región”.

Varios sectores exigieron justicia y solicitaron a las autoridades competentes actuar con celeridad y rigor para esclarecer el crimen.