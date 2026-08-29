Armada reportó la captura de alias ‘Danilo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en Sucre

La Armada de Colombia capturó en San Benito de Abad, Sucre, a alias ‘Danilo’ o ‘Charly’, señalado como máximo cabecilla de la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo y responsable de ejercer control sobre actividades relacionadas con el narcotráfico de esa organización en el Caribe colombiano. La operación se desarrolló en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol, donde se produjo un enfrentamiento armado con integrantes de su anillo de seguridad.

Las tropas lograron capturarlo sin que se registraran militares heridos.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Danilo’ estaría relacionado con el asesinato del infante de Marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth, ocurrido el 25 de enero de 2024 durante un hostigamiento contra una unidad fluvial de la Armada en el río Magdalena, jurisdicción de Pinillos, Bolívar. Además, es señalado de dinamizar narcotráfico, extorsiones y homicidios selectivos en el Golfo de Morrosquillo y zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito de Abad.

Durante la operación fueron incautados una pistola, dos proveedores, munición y un equipo de comunicaciones. Según la Armada, la captura afecta la capacidad del Clan del Golfo para controlar sus economías criminales y ejercer presión sobre las comunidades en esta zona del Caribe colombiano. El capturado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: