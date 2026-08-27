Es una tragedia ambiental, económica y social: alcalde de Ortega, Tolima, sobre incendios forestales

Diego Matiz, alcalde del municipio de Ortega, en el Tolima, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, para referirse a toda la coyuntura que ha dejado en el departamento los incendios que ya completan cerca de tres semanas de actividad.

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“La situación es bastante crítica en nuestro municipio. Ortega es un municipio que, a hoy tiene, según el último PMU que nos entregó Bomberos Bogotá que fue quien nos apoyó en todo ese tema de emergencias, más de 15.000 hectáreas quemadas a raíz de los incendios forestales”, aseveró en su primera intervención.

Según mencionó, toda la coyuntura provocada por las conflagraciones “conlleva a una tragedia ambiental, económica, y social”.

Las preocupaciones en Ortega, Tolima

Por otro lado, el mandatario municipal advirtió que de los aspectos más preocupantes, a parte del tema ambiental, es la economía, debido a que los incendios han afectado fuentes de ingresos principales de sus habitantes.

“Hoy nosotros tenemos en nuestro municipio cerca de 35.000 cabezas de ganado que no tienen que comer, que beber, y mucho menos, en donde estar. Ahí está representado en muchos de esos ganaderos, pequeños productores, entre 1 y 50 cabezas de animales en donde está el esfuerzo y la inversión de todo su trabajo, años de trabajo”, contó.

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Y agregó: “Hoy estamos en un riesgo por la economía, no tenemos alimentación, no tenemos dónde comprar, no hay el recurso económico, razón por la cual siempre hemos venido haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que nos apoye en la reactivación económica de nuestro departamento y, desde luego, de nuestro municipio”.

Adicionalmente, puntualizó que el café, a parte del ganado, es otro sector que preocupa.

“Nos preocupa situaciones como la cosecha cafetera. Hoy en Ortega la cosecha cafetera cuesta cerca de 80.000 millones de pesos al año, pero con este verano realmente no va a haber cosecha y, efectivamente, municipios como Ortega, que gran parte de la economía la mueve también el café, vamos a ver perjudicado nuestra economía”, apuntó.

Reactivación económica

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Y concluyó: “Sí reconocemos el apoyo que nos ha dado el Gobierno Nacional en cabeza de nuestro presidente, reconocemos el apoyo que nos ha dado el Ejército y la Policía en todo lo que tiene que ver con el apoyo helicoportado para apagar los incendios, pero ya una vez son controlados los incendios y liquidados, creo que el reto más grande es la reactivación económica”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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